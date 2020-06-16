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16.06.2020 23:21
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За сутки в Москве от COVID-19 умерли 48 человек

48 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки, сообщиает вечером 16 июня столичный оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Всего в столице умерли 3 434 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

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Комментарии (1)

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