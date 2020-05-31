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31.05.2020 13:07
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Мусоровоз и задний ход на КАД лишили жизни водителя «Фольксвагена»

Встреча с мусоровозом на внутреннем кольце КАД закончилась гибелью для водителя алого «Фольксвагена Пассата». Спасти его не успели.

Как 31 мая сообщили в УГИБДД по Петербургу и области, авария произошла около 10 утра в Петводворцовом районе на 106 километре дороги. 41-летний мужчина за рулём мусоровоза не успел затормозить и врезался в «Фольксваген». За пару минут до этого тот пропустил нужный съезд, а исправить положение решил, включив задний ход на правой полосе.

По факту произошедшего проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

Фото: УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Фото: УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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Комментарии (6)

Michael_5e4cd31840823
Хорошо хоть не убил никого.
муматор
награда нашла героя.
Udgin2
Оригинальный способ самоубийства.
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