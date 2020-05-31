Мусоровоз и задний ход на КАД лишили жизни водителя «Фольксвагена»
Встреча с мусоровозом на внутреннем кольце КАД закончилась гибелью для водителя алого «Фольксвагена Пассата». Спасти его не успели.
Как 31 мая сообщили в УГИБДД по Петербургу и области, авария произошла около 10 утра в Петводворцовом районе на 106 километре дороги. 41-летний мужчина за рулём мусоровоза не успел затормозить и врезался в «Фольксваген». За пару минут до этого тот пропустил нужный съезд, а исправить положение решил, включив задний ход на правой полосе.
По факту произошедшего проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.