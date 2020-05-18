В Петербурге подтвердили ещё пять смертей от коронавируса, в России — более 90

За последние сутки в Петербурге официально подтверждена смерть ещё пяти человек от коронавирусной инфекции нового типа. Об этом свидетельствуют данные сайта «Стопкоронавирус.рф» на 18 мая.

Таким образом, всего в Северной столице зафиксировано 90 летальных исходов. В России за последние 24 часа выявили 91 умершего от COVID-19. Лидером остаётся Москва, где зарегистрировано 77 смертей.

Также статистику смертности пополнили в Ставропольском, Приморском, Краснодарском, Забайкальском краях, Ярославской и Самарской областях и в Чечне.