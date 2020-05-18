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18.05.2020 10:44
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В Петербурге подтвердили ещё пять смертей от коронавируса, в России — более 90

За последние сутки в Петербурге официально подтверждена смерть ещё пяти человек от коронавирусной инфекции нового типа. Об этом свидетельствуют данные сайта «Стопкоронавирус.рф» на 18 мая.

Таким образом, всего в Северной столице зафиксировано 90 летальных исходов. В России за последние 24 часа выявили 91 умершего от COVID-19. Лидером остаётся Москва, где зарегистрировано 77 смертей.

Также статистику смертности пополнили в Ставропольском, Приморском, Краснодарском, Забайкальском краях, Ярославской и Самарской областях и в Чечне.

За весь период выявлено 290 678 заболевших коронавирусом, скончались 2 722 человека.

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Комментарии (7)

155296642
В Москве за неделю заболело 30,153 выздоровело 11,091 (Больше трети),
В Питере заболело 3,176 выздоровело 528 (шестая часть)
cvd.tw1.ru
Gilka
И снова цифра 5 =))))))))))))))
вадики
А я говорил что иммунитета нет.Во всем мире регистрируются случаи повторного заражения.Значит будет вторая волна.
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