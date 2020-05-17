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17.05.2020 16:17
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«Взрывается что-то». Петербуржцы пытались потушить «ГАЗель» на КАД, но могли только наблюдать

Грузовой автомобиль загорелся на кольцевой автодороге в Петербурге днем 17 мая. Кабина выгорела полностью.

Фото и видео с места пожара в соцсетях опубликовали петербуржцы. Автомобиль горел на обочине за съездом с кольца в сторону Янино. Некоторые проезжающие мимо горожане, приближаясь к месту, слышали хлопки. «Взрывается что-то», — отметил автор одного из видео.

Судя по кадрам, помощь водителю пытались оказать несколько остановившихся автомобилистов, однако сильный ветер раздул пламя, и подходить близко оказалось опасно. Огонь потушили профессионально, когда на место приехали сотрудники МЧС. Как сообщили в МЧС, по предварительной информации, никто не пострадал.

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Комментарии (2)

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очередные любители вместо бензина ездить на газу... могу предположить, что взорвался газовый баллон....
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