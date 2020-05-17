«Взрывается что-то». Петербуржцы пытались потушить «ГАЗель» на КАД, но могли только наблюдать
Грузовой автомобиль загорелся на кольцевой автодороге в Петербурге днем 17 мая. Кабина выгорела полностью.
Фото и видео с места пожара в соцсетях опубликовали петербуржцы. Автомобиль горел на обочине за съездом с кольца в сторону Янино. Некоторые проезжающие мимо горожане, приближаясь к месту, слышали хлопки. «Взрывается что-то», — отметил автор одного из видео.
Судя по кадрам, помощь водителю пытались оказать несколько остановившихся автомобилистов, однако сильный ветер раздул пламя, и подходить близко оказалось опасно. Огонь потушили профессионально, когда на место приехали сотрудники МЧС. Как сообщили в МЧС, по предварительной информации, никто не пострадал.