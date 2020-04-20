Как Путин. Кадыров в желтом костюме посетил больницу для больных коронавирусом
Глава Чечни нанес визит в грозненскую клиническую больницу
«Из 76 пациентов только двое подключены к аппаратам ИВЛ, четыре человека на кислородной поддержке, у остальных болезнь протекает без осложнений. Врачи обеспечены всеми необходимыми медицинскими расходными материалами, средствами защиты и медикаментами», — рассказал 20 апреля Рамзан Кадыров о посещении больницы в своем аккаунте в Instagram.
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Дорогие друзья! В воскресенье посетил Грозненскую клиническую больницу №4 @gbu_kb4_grozny, где проходят лечение 76 больных коронавирусом. Меня сопровождали дорогие БРАТЬЯ - Председатель Парламента Чеченской Республики, руководитель Оперативного штаба по борьбе с COVID-19 Магомед Даудов @lord_095, и министр здравоохранения ЧР Эльхан Сулейманов @docsuleymanov_95. ⠀ Я ознакомился с условиями работы медперсонала, пообщался с пациентами. Главный врач медучреждения Анзор Байсаев @anzor_dok рассказал, что состояние больных оценивается удовлетворительно. Из 76 пациентов только двое подключены к аппаратам ИВЛ, четыре человека на кислородной поддержке, у остальных болезнь протекает без осложнений. Врачи обеспечены всеми необходимыми медицинскими расходными материалами, средствами защиты и медикаментами. ⠀ Во время своего визита в больницу я посетил Абдуллу Гараева. Он чувствует себя хорошо и идёт на поправку. Остальные пациенты отмечают, что, несмотря на высокую нагрузку, врачи демонстрируют к ним очень внимательное и бережное отношение. Стабильно следят за состоянием их здоровья. Своевременно проводят все необходимые процедуры, хорошо кормят, оказывают моральную и физическую поддержку. От себя добавлю, что медперсонал больницы действительно очень приветлив и доброжелателен. Врачи и не думают поддаваться стрессу, хоть и работают без выходных с первых дней начала пандемии. ⠀ Я от всей души поблагодарил коллектив медучреждения за ответственный подход к работе. Сделал с ними совместное фото на память. Пожелал пациентам больницы скорейшего выздоровления, счастья и благополучия. Мы будем делать всё зависящее от нас, чтобы помочь каждому, кто столкнулся с этой ужасной болезнью. В республике приняты все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса. Я глубоко убеждён, что с помощью Всевышнего Аллаха мы победим эту заразу раз и навсегда! #Кадыров #Россия #ЧР #Коронавирус
Для визита в клинику глава региона переоделся в желтый противочумный костюм, похожий на тот, что носил Путин для посещения больницы в Коммунарке.
«Мы победим эту заразу раз и навсегда!» — резюмировал Кадыров.
Напомним, что 24 марта президент России Владимир Путин посетил медицинский центр в московском поселке Коммунарка, где лечат коронавирусных пациентов.