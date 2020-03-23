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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

23.03.2020 14:50
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Петербургские автозаводы пока не планируют останавливать и сокращать производство из-за коронавируса

Петербургские автозаводы Nissan и Hyundai пока не планируют менять режим работы из-за ситуации с коронавирусом и сокращать сотрудников, сообщили «Фонтанке» представители компании.

Так, Nissan ранее сообщил, что временно увольняет 3 тыс. сотрудников на своём испанском заводе, ранее остановленном из-за эпидемии коронавируса.

На петербургском предприятии на данный момент ничего подобного не планируется. «Завод работает в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе Nissan. Компания ранее сообщила о переходе работы на одну смену, но объясняла меру снижением спроса.

Завод Hyundai в настоящее время работает в обычном режиме. «Никому в отпуск уходить не рекомендуем. Дома остаются те, кто вернулся из-за границы, в том числе офисные сотрудники», — прокомментировали в компании.

О будущем в компании говорят с осторожностью. «О перспективах пока можем лишь сказать, что надеемся, что все будет хорошо и мы продолжим стабильную работу в 3 смены», — прокомментировали в Hyundai.

Получить комментарий от Toyota на момент публикации не удалось. В Смольном ранее сообщили, что не получили уведомлений о намерении высвободить персонал или сократить график работы от участников рынка.

В Nissan также сообщили, что в рамках борьбы с распространением коронавируса на заводе организован оперативный штаб. Он следит за исполнением всех предписаний по дезинфекции помещений, измерению температуры сотрудников собирает всю информацию. «Туда, в случае чего, будет стекаться информация о заболевших. Но особо отмечу, таких случаев нет», — сказали в компании. Такие центры должны появиться на всех предприятиях региона, отметили в Nissan.

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