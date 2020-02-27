Бизнес-центр «Монблан» выставили на аукцион в рамках ликвидации банка «Советский»
Агентство по страхованию вкладов 27 февраля выставило на аукцион бизнес-центр «Монблан», расположенный на Большом Сампсониевском проспекте в Петербурге. Торги организованы в рамках ликвидации банка «Советский». Начальная цена шестиэтажного офисного центра класса «А» — 686 миллионов рублей. Без малого 9 тысяч квадратных метров выставляется на торги одним лотом. Таким образом, цена одного «квадрата» составляет 77 тысяч рублей.
Оператором торгов выступает Российский аукционный дом (РАД). Прием заявок стартует 3 марта, а завершится 8 апреля. Сами торги назначены на 13 апреля. Для участия необходимо внести задаток в размере 10% от начальной суммы лота.
Как рассказала «Фонтанке» руководитель департамента по информационной политике РАД Алина Куберская, сейчас центр полностью сдан, фактически на торги выставлен готовый бизнес. Месячная стоимость аренды в «Монблане» колеблется от 1,2 до 2 тысяч рублей за квадратный метр. Учитывая дефицит качественных офисных объектов, аукционный дом рассчитывает на повышенный интерес к объекту со стороны инвесторов.
Ранее бизнес-центр «Монблан» принадлежал проблемному петербургскому банку «Советский». Он попал под санацию в 2016 году, а позже и под уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Весной 2018 года у бывших менеджеров банка прошли обыски. Как считает следствие, из банка украли 1 миллиард рублей. В августе 2018 года «Советский» был признан банкротом. В ноябре 2019 года бывшего председателя правления банка приговорили к трем годам лишения свободы по статье «Присвоение или растрата» (ч. 4 ст. 160 УК РФ).