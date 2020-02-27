Бизнес-центр «Монблан» выставили на аукцион в рамках ликвидации банка «Советский»

Агентство по страхованию вкладов 27 февраля выставило на аукцион бизнес-центр «Монблан», расположенный на Большом Сампсониевском проспекте в Петербурге. Торги организованы в рамках ликвидации банка «Советский». Начальная цена шестиэтажного офисного центра класса «А» — 686 миллионов рублей. Без малого 9 тысяч квадратных метров выставляется на торги одним лотом. Таким образом, цена одного «квадрата» составляет 77 тысяч рублей.



Оператором торгов выступает Российский аукционный дом (РАД). Прием заявок стартует 3 марта, а завершится 8 апреля. Сами торги назначены на 13 апреля. Для участия необходимо внести задаток в размере 10% от начальной суммы лота.