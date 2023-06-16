Куда пойти 16 -18 июня: парусники в Кронштадте, джаз в Гатчине и рок на Дворцовой

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В этот по-настоящему летний уик-энд ищем прохладу за пределами города, не забываем зайти в новые музейные пространства Эрмитажа и Дома Мурузи и пользуемся редкой возможностью поймать спектакли московских театров на главных петербургских сценах.



Актуальное Рок на Дворцовой для всех и бесплатно

16 июня, 12+

Музыка разнесется над Дворцовой уже в эту пятницу. На бесплатном концерте «Рок над Невой» выступят Сергей Чиграков и «Чиж & Co» и коллектив «Джанго» Алексея Поддубного. Места лучше занимать заранее, ведь желающих попасть на бесплатный концерт точно будет немало.



Дядя Миша и другие — в Доме Радио

16 и 17 июня, 12+



Фото: пресс-служба Дома Радио Поделиться Поделиться





Дом радио запускает новую программу в формате «уличного выступления под крышей». Композитор Алексей Ретинский и его коллеги отобрали восьмерых исполнителей и выстроили драматургию. Выступать будут Михаил Тюменцев — известный в Петербурге как трубач дядя Миша — мультиинструменталистка Dark Diva, кларнетист Андрей Стефинов, барабанщик Алексей Шевченко, скрипачка Надежда Козина, звонарь Андрей Иванов, гитарист Алексей Соловьев и гусляр Ростислав Иванов. Все вместе они создадут абсолютно новое звучание.



Эрмитаж рассказывает о Кабакове в память о нëм

До 30 июля, 12+



Фото: hermitagemuseum.org Поделиться Поделиться





Один из самых дорогих современных художников, мастер тотальной инсталляции, показавший Западу в образах, что такое Советский Союз, Илья Кабаков умер в конце мая. В память о нём в Эрмитаже выставили авторские шелкографии и другую «документацию» его работы последних лет. Среди прочего будут эскизы знаковых инсталляций «10 персонажей», «Дом снов» и «Центр космической энергии».

Снимки фотографа «Фонтанки» — в самом центре

До 17 июня, 0+



Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Тридцать снимков Сергея Михайличенко, фотографа «Фонтанки», стоит посмотреть на стендах на Большой Морской. Уличная выставка «SBb. Invictus maneo Санкт-Петербург. Остаюсь непобежденным» посвящена людям «ручного труда» — швеям, токарям, закройщикам, металлургам, фрезеровщикам и сварщикам, пекарям и электромонтерам. Тема — своего рода «возвращение к истокам» и попытка показать, что, несмотря на развитие, товары, которые мы покупаем ежедневно, производят обычные люди.



На «Острове фортов» мир парусников и эпоха Петра

С 16 по 18 июня, 0+



Фото: Наталья Гончарова Поделиться Поделиться





В Кронштадте, на территории «Острова фортов» разворачивается исторический фестиваль «Праздник Петра Великого». С 11 утра до 19 вечера на четырех тематических площадках: «Маскарад», «Балаган», «Народные ремесла и забавы», «Корабельное и военное дело» можно узнать об эпохе первого императора в формате лекций и выступлений. В субботу программа дополнится проектом «Паруса Кронштадта» с регатой и морским парадом. С утра и до вечера в акватории Финского залива зрители будут смотреть исторические суда и театрализованные реконструкции, танцевальные номера петровских ассамблей и перформансы. Хэдлайнер дня — «Дискотека Авария».



«Маршрут «Старухи» свяжет с радио

18 июня, 0+



Спектакль-прогулка «Маршрут «Старухи»» по произведениям Даниила Хармса и поэтов-ОБЭРИУтов в этом году сосредоточит внимание на радио. И само вещание, и точка, из которой оно происходит — Дом Радио — рассматриваются как «волны, которые соединяют людей через океаны и государственные границы». Участники прогулки-эксперимента словно бы останутся с маршрутом и городом один на один, воспринимая рассказ через наушники. Для тех же, кто не сможет присоединиться к променаду, именно радио также даст возможность всë-таки присутствовать. Прогулка стартует в полдень, а финальной точкой, уже ближе к вечеру, привычно станет Лисий Нос, где пройдет праздничный философский пикник.



В театре «Принцесса Цирка» возвращается в Петербург

16 и 17 июня, 12+



На эти выходные в афише Театра музкомедии — премьера оперетты Имре Кальмана «Принцесса цирка». В России сюжет обычно показывали под названием «Мистер Икс» и сильно видоизменяли его. В постановке же Ольги Субботиной вмешательства в оригинал минимальны: действие, как и нужно, происходит в Петербурге, а главным пространством становится цирк.

Новая «Бесприданница» в Балтийском доме

16 и 17 июня, 12+



Фото: baltic-house.ru Поделиться Поделиться





На сцене «Балтийского дома» — премьерные показы спектакля Сусанны Цирюк «Жестокий романс» по пьесе Островского «Бесприданница». Постановщик делает акцент на любовной линии, в сценах использована музыка Александра Петрова из советской киноадаптации пьесы.

Мюзик-холл покажет своего «Казанову»

16 и 17 июня, 18+



Фото: musichallspb.ru Поделиться Поделиться





Первой постановкой театра Мюзик-холл в новой ипостаси — теперь он называется Музыкальный театр имени Ф. И. Шаляпина — стал мюзикл Алексея Франдетти «Казанова». Зритель увидит загадочный XVIII век через призму карнавала, ну а сам авантюрист, путешественник и писатель Казанова предстанет не в привычном амплуа героя-любовника, а как однолюб. В театре новый спектакль называют «карнавалом настоящей любви» .



Театр Наций наконец в Петербурге

С 17 июня

В Петербург впервые за долгое время на гастроли приехал Театр Наций. Специальную Петербургскую программу коллектив откроет 17 и 18 июня на Основной сцене БДТ спектаклем «Кто боится Вирджинии Вульф?» (18+) в постановке Даниила Чащина. В абсурдной истории, где есть и измены, и выстрелы, и длинные ночные разговоры, играют Евгений Миронов, Агриппина Стеклова, Александр Новин и Мария Смольникова.

«Ревизор» привезли из Белгорода

С 16 до 18 июня



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Молодёжный театр на Фонтанке в свою очередь принимает у себя Белгородский театр им. Щепкина. Гости откроют серию гастрольных показов «Ревизором» (12+). Режиссёр Борис Морозов вывел на первый план юмор и яркую сатиру гоголевского текста.

Новые пространства

Новый музей — над «Полутора комнатами»

0+



Фото: Анастасия Семенович Поделиться Поделиться





Музей Иосифа Бродского «Полторы комнаты» открыл для посещения новый музей на последнем этаже в Доме Мурузи — в бывшей квартире Зинаиды Гиппиус и Дмитрия Мережковского. Первым проектом в новом месте стала выставка «От руки». Примечательно, что выставку-посвящение самиздату команда создала вместе с экс-директором московского ГМИИ им. Пушкина Мариной Лошак, человеком со своим видением и большим опытом. Эрмитаж открывает новую Галерею графики

С 17 июня, 0+



Фото: hermitagemuseum.org Поделиться Поделиться





На третьем этаже Эрмитажа открывается Галерея графики.В новом пространстве музей отныне планирует знакомить посетителей с собранием западноевропейских гравюр и рисунков XV-XX веков, и первым на очереди стал проект «Гравюры и рисунки: от Дюрера до Гойи». Кураторы отобрали более ста редчайших вещей, среди которых — вещи авторства Альбрехта Дюрера, Питера Пауля Рубенса, Рембрандта ван Рейна и других. Открытие галереи — очень большое событие, которого давно ждали: дело в том, что в запасниках Эрмитажа хранятся около шестисот тысяч гравюр и рисунков европейских мастеров, которые нельзя было просто включить в постоянную экспозицию из-за особых правил хранения экспонатов.

В музеях «Манеж» собрал искусство на ярмарке

До 18 июня, 18+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





В «Манеже» в эти дни проходит вторая Санкт-Петербургская ярмарка искусства «1703», живопись, графику, скульптуру на которой представят больше 30 галерей. Большое внимание в этом году организаторы уделяют цифровым технологиям.

Редкие инструменты показывает Русский музей

С 17 июня до 9 июля, 0+



Фото: пресс-служба СПбГМТиМИ Поделиться Поделиться





В Шереметевском дворце — выставка тюркских музыкальных инструментов, привезённых из татарстанского Альметьевска. Звучание некоторых старинных экспонатов удастся даже послушать. Это редкая возможность узнать, как звучат средневековая думбра или флейта из кости косули, созданная больше девяти тысяч лет назад.



Росфото погружает в мечты о Востоке

До 2 июля, 6+



Фото: пресс-служба Росфото Поделиться Поделиться





Стать участником «Воображаемого путешествия» — проекта, объединяющего сразу две выставки о Востоке — предлагают кураторы «Росфото». Первый элемент экспозиционного пазла — Путь в Аравию» это ретроспектива, на которой показаны работы профессиональных фотографов конца XIX века, а также любительские снимки. Вторая составляющая — высказывание уже современного фотохудожника Елены Подобреевской. Её серию «Одним словом» можно назвать дневником впечатлений.



Старинные фотографии в залах Строгановского

До 7 августа, 0+



Фото: пресс-служба Росфото Поделиться Поделиться





«Александр Ержемский — первый фотограф Русского музея» — так называется новая выставка в Строгановском дворце. Экспонатами там стали архивные документы, а также стеклянные негативы и авторские отпечатки, гелиогравюры и репродукции, напечатанные на основе снимков Ержемского. Он фотографировал не только здания Русского, и его экспонаты, но и город.

Послушать и узнать новое Этно-фестиваль как часть ПМЭФ

До 17 июня, 12+



Музыкальное этно-шоу, модные показы, тематические выставки и лекции, мастер-классы от представителей этнических ремесел — в программе фестиваля народов севера «Душа России». Он — часть программы Петербургского международного экономического форума. Вход бесплатный, но нужна регистрация.

Джаз звучит в парке Гатчины

17 и 18 июня, 0+



Фото: государственный музей-заповедник «Гатчина» Поделиться Поделиться





«Джазовые выходные» с размахом пройдут в Гатчине в этот уик-энд. На фестивале под открытым небом соберутся лучшие джазмены Петербурга и Москвы: на четырёх сценах и Mussorgsky Jazz Orchestra с Александрой Алмазовой, и «Квартет Андрея Кондакова», и Atomic Jam Band.

На экранах Тайны времени уже в кино

С 15 июня, 18+



Фото: кадр из фильма «Сквозь время» Поделиться Поделиться





В прокат выходит лента режиссёра Александра Богуславского «Сквозь время». лавный герой — состоятельный изобретатель Итан Блэйк, который вместе со своим братом Джейкобом оказывается на таинственном острове, не нанесенном ни на одну карту.



Комедия о киллере удивит завязкой

С 15 июня, 18+



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





Опытный киллер во время одного из заданий теряет сознание, и придя в себя, обнаруживает, что теперь не выносит вида крови: столь абсурдную завязку в полнометражный фильм превратила француженка Сесилия Руа. Главную роль в картине «Не буди во мне киллера» исполнил Уильям Лебгил, за что и получил награду на Международном фестивале комедийных фильмов в Альп-д'Юэз.

«Кровь за кровь» — семейные узы

С 15 июня, 18+



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





На экранах — картина австралийца Мэтью Нэйбла «Кровь за кровь». По сюжету непревзойденный снайпер Райан Логан, бывший спецназовец, становится вдовцом и должен в одиночку растить единственного сына. Мужчина придется взять в руки оружие, чтобы защитить мальчика.



Новый фильм о Дали вышел в прокат

С 15 июня, 16+



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





В фильме Давида Пужоля «В ожидании Дали» переплелись темы высокой кухни и исполнения мечты, а на именитого сюрреалиста зрителю предлагают посмотреть глазами простых обывателей. По сюжету, два брата начинают работать в захудалом ресторанчике недалеко от резиденции Сальвадора Дали и мечтают, чтобы он посетил их заведение. Но слава кулинаров растёт, а кумир никак не заходит в гости.

