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    В кино — французская комедия о киллере с Ванессой Паради

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    Фото: кадр из кино
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    15 июня на экраны выходит «Не буди во мне киллера» — абсурдная комедия француженки Сесилии Руа. По сюжету опытный киллер во время одного из заданий теряет сознание, и придя в себя, обнаруживает, что теперь не выносит вида крови. Рабочий график насмарку, босс возмущен, в семейной жизни кризис. Остаётся одно — пойти работать в кол-центр, где как раз требуются убедительные работники.

    Фото: кадр из кино
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    Для Сесилии Руа это третья картина как для режиссера, она же написала и сценарий. По словам Руа, ориентировалась она на ранние фильмы братьев Коэн.

    Жену главного героя сыграла Ванесса Паради («Девушка на мосту»). А сыгравший главного героя Уильям Лебгил получил награду за лучшую мужскую роль на Международном фестивале комедийных фильмов в Альп-д'Юэз, где состоялась премьера картины.

    16+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из кино
    Фото: кадр из кино

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