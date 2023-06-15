Театр Наций привезет в Петербург «Мастера и Маргариту» Лепажа и спектакль Тимура Бекмамбетова

«Дядя Ваня» Фото: theatreofnations.ru Поделиться Поделиться





С 17 июня по 2 июля на сцене БДТ и Александринского театра пройдут гастроли Театра Наций, первые за долгое время в Петербурге — последние состоялись в 2014 году, когда зрители увидели спектакли Робера Лепажа, Тимофея Кулябина и других режиссеров. Организаторы гастролей специально разрабатывали программу для петербургского зрителя, чтобы показать все разнообразие репертуара театра — петербуржцев ждут спектакль театра кукол, постановки по современной литературе и русской классике.

«Гастроли в Петербурге для меня всегда были своеобразным экзаменом, возможностью окунуться в энергетику архитектурных, музыкальных и театральных шедевров, чтобы посмотреть на себя со стороны и понять, куда двигаться в творческом плане дальше», — признался художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов.



«Кто боится Вирджинии Вульф?» Фото: theatreofnations.ru Поделиться Поделиться





Откроет серию показов спектакль «Кто боится Вирджинии Вульф?» (18+) в постановке Даниила Чащина. Евгений Миронов (Джордж), Агриппина Стеклова (Марта), Александр Новин (Ник), Мария Смольникова (Хани) разыграют абсурдную пьесу о ночи, в которой есть море виски, взаимные обвинения, супружеская измена, выстрел и разоблачение тайны. Показы пройдут 17 и 18 июня на Основной сцене БДТ.

22 и 23 июня на Основной сцене БДТ — чеховский «Дядя Ваня» (12+) режиссера Стефана Брауншвейга. Это первая работа в России руководителя парижского театра «Одеон», премьера состоялась в сентябре 2019 года. Режиссер подчеркнул, что в российской постановке Чехова он стремится к точному прочтению Чехова, без всяческих наслоений. Тем не менее события, которые происходят за стенами театра, не могут оставить режиссеров равнодушными: 2019 год отметился большим и страшным размахом лесных пожаров — и спектакль акцентирует внимание зрителя на чеховского персонажа Астрова, который оказался провидцем экологической и климатической катастрофы, к которой стремится равнодушное и жадное человечество.



«Мастер и Маргарита» Фото: theatreofnations.ru Поделиться Поделиться





Основная сцена Александринского театра примет спектакль-блокбастер и одну из последних премьер Театра Наций, где постановщиком выступил режиссер-иностранец. Мировая звезда, канадский режиссер Робер Лепаж, поставил в 2021 году одно из самых знаменитых произведений 20-го века — булгаковских «Мастера и Маргариту» (18+). Зритель увидит сложный спектакль с грандиозным техническим замыслом, визуальными спецэффектами и богатыми костюмами. Но спектакль не ограничится красивой оберткой, а представит историю любви, политическую сатиру, пародийную комедию и фантастическую сказку, а главное — останется манифестом, осуждающим конформизм и воспевающим свободу творчества и любви. В роли Мастера — Евгений Миронов, а в роли Маргариты — Наталья Ноздрина. Спектакли пройдут 29, 30 июня и 1, 2 июля в 18:00.



26 июня на Новой сцене Александринки представят постановку Марата Гацалова «Саша, привет!» (18+) по одноименному роману Дмитрия Данилова. И автор, и режиссер создают антиутопию о якобы доброжелательном и счастливом обществе, на самом деле пропитанном страхом, агрессией и показным безразличием к смерти. Одним из главных героев становится пулемет Саша, осуществляющий доброжелательную и неожиданную казнь преступников недалекого будущего. Это спектакль о социальной катастрофе и внутреннем мире человека, ожидающего смерти и живущего в мире общей государственной гуманизации.



«Прыг-скок, обвалился потолок» Фото: theatreofnations.ru Поделиться Поделиться





По сценарию Геннадия Шпаликова, который он написал незадолго до своей смерти, режиссер Марина Брусникина поставила спектакль «Прыг-скок, обвалился потолок» (18+). Это история о ностальгии, черно-белом кино, конце «оттепели», любви, ошибках и самом Шпаликове, которого называли «прелестный, но невыносимый раздолбай». Адаптируя кинематографический материал под театральный мир, Марина Брусникина уделяет особое внимание ролям Александры Урсуляк (Ксения) и Дарьи Калмыковой (Аня). А кроме них главными героями становятся снег, туман и любовь. Показ состоится 28 июня на Новой сцене Александринки.



«Ходжа Насреддин» Фото: theatreofnations.ru Поделиться Поделиться





Завершатся гастроли показом спектакля театра кукол. «Ходжа Насреддин» (+12) — первая работа в театра кинорежиссера и сценариста Тимура Бекмамбетова. В эстетике старого черно-белого кино, отсылающей к советской картине «Насреддин в Бухаре» 1943 года, на сцене появятся улочки средневекового азиатского города, пестрый восточный базар и дворец эмира Тимура (Тамерлана). Главный герой постановки — фольклорный персонаж мусульманского Востока Ходжа Насреддин, а повествование ведется от лица его друга и соратника ишака. Осел — главный романтик и мыслитель, который помогает своему хозяину вернуть невесту из гарема Тамерлана, влюбляется в кобылицу и ведет философские разговоры с надоедливой мухой.



Показы состоятся 30 июня и 1 июля на Новой сцене Александринки.

Полина Никитина

