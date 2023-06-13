    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 14

    0 м/с, штиль

    769мм

    60%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd82.64eur89.01

    ПМЭФ приглашает на фестиваль народов Севера «Душа России». Зрителей ждут мастер-классы, выставки, концерты, кино и юрты

    618
    5 комментариев

    С 14 по 17 июня в в рамках культурной программы Петербургского международного экономического форума на Ленфильме пройдет фестиваль народов Севера «Душа России». Зрителей ждут музыкальное этно-шоу, модные показы, тематические выставки и лекции, мастер-классы от представителей этнических ремесел и Фестиваль северного кино. Вход на фестиваль бесплатный, по предварительной регистрации. 0+

    Фото: vk.com/thesoulofrussia_festival
    ПоделитьсяПоделиться

    На фестивале будет представлено 15 регионов и более 400 участников, но особое внимание будет уделено арктическим и северным регионам России и их коренным малочисленным народам, культуре и традициям.

    В дни фестиваля пройдет 14 выставок — в том числе фотовыставки, раскрывающие красоту Севера, выставки национальных костюмов, музыкальных инструментов, изделий мастеров из дерева, кожи, кости, бисера, выставка «Забытое ремесло», посвященная искусству натурального окрашивания, и другие.

    Гостей ждут экскурсии по национальным жилищам: можно будет посетить чукотскую ярангу, сыромятный шатер обских угров, а также сравнить юрты бурятов, калмыков и якутов.

    Также все желающие смогут приобщиться к национальным ремеслам: на территории Ленфильма пройдет более 20 мастер-классов. Например, мастера из Республики Коми научат и помогут создать брошь-прялочку с традиционной росписью, подвеску из соснового корня или тканный брелок. Мастера с Камчатки готовы поделиться секретами изготовления браслетов из рыбьей кожи и подвесок из оленьего рога. А мастера из Якутии помогут изготовить тотемных кукол, оберегов и научат игре на хомусе (варгане).

    Фото: vk.com/thesoulofrussia_festival
    ПоделитьсяПоделиться

    Среди хедлайнеров музыкальной части фестиваля — этно-электропанки из Калмыкии HAGRIN, сибирская фолк-поп группа OTYKEN. Всего в программе «Души России» два десятка музыкальных коллективов.

    В рамках фестиваля пройдет Фестиваль северного кино, в программе которого — художественные, документальные и анимационные фильмы всех северных регионов России от Архангельской области до Чукотки. Перед каждым показом предусмотрены презентации, общение с режиссерами и киноведами.

    Также в программе «Душа России» большой лекционный блок, показы мод, а во внутреннем дворе «Ленфильма» посетителей будет ждать стритарт-баттл.

    Время работы фестиваля с 14.00 до 22.00, вход свободный по регистрации. 0+

    Подробная программа на сайте и в паблике ВКонтакте.

    Фото: vk.com/thesoulofrussia_festival
    Фото: vk.com/thesoulofrussia_festival

    По теме

    Куда сходить бесплатноПМЭФ-2023
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    Гость13 Июн 2023 в 00:33
    юрты и ...
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close