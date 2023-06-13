ПМЭФ приглашает на фестиваль народов Севера «Душа России». Зрителей ждут мастер-классы, выставки, концерты, кино и юрты

С 14 по 17 июня в в рамках культурной программы Петербургского международного экономического форума на Ленфильме пройдет фестиваль народов Севера «Душа России». Зрителей ждут музыкальное этно-шоу, модные показы, тематические выставки и лекции, мастер-классы от представителей этнических ремесел и Фестиваль северного кино. Вход на фестиваль бесплатный, по предварительной регистрации. 0+



Фото: vk.com/thesoulofrussia_festival Поделиться Поделиться





На фестивале будет представлено 15 регионов и более 400 участников, но особое внимание будет уделено арктическим и северным регионам России и их коренным малочисленным народам, культуре и традициям.



В дни фестиваля пройдет 14 выставок — в том числе фотовыставки, раскрывающие красоту Севера, выставки национальных костюмов, музыкальных инструментов, изделий мастеров из дерева, кожи, кости, бисера, выставка «Забытое ремесло», посвященная искусству натурального окрашивания, и другие.

Гостей ждут экскурсии по национальным жилищам: можно будет посетить чукотскую ярангу, сыромятный шатер обских угров, а также сравнить юрты бурятов, калмыков и якутов.



Также все желающие смогут приобщиться к национальным ремеслам: на территории Ленфильма пройдет более 20 мастер-классов. Например, мастера из Республики Коми научат и помогут создать брошь-прялочку с традиционной росписью, подвеску из соснового корня или тканный брелок. Мастера с Камчатки готовы поделиться секретами изготовления браслетов из рыбьей кожи и подвесок из оленьего рога. А мастера из Якутии помогут изготовить тотемных кукол, оберегов и научат игре на хомусе (варгане).



Фото: vk.com/thesoulofrussia_festival Поделиться Поделиться





Среди хедлайнеров музыкальной части фестиваля — этно-электропанки из Калмыкии HAGRIN, сибирская фолк-поп группа OTYKEN. Всего в программе «Души России» два десятка музыкальных коллективов.



В рамках фестиваля пройдет Фестиваль северного кино, в программе которого — художественные, документальные и анимационные фильмы всех северных регионов России от Архангельской области до Чукотки. Перед каждым показом предусмотрены презентации, общение с режиссерами и киноведами.



Также в программе «Душа России» большой лекционный блок, показы мод, а во внутреннем дворе «Ленфильма» посетителей будет ждать стритарт-баттл.



Время работы фестиваля с 14.00 до 22.00, вход свободный по регистрации. 0+

Подробная программа на сайте и в паблике ВКонтакте.

