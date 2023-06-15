Эрмитаж откроет Галерею графики выставкой «Гравюры и рисунки: от Дюрера до Гойи»

На третьем этаже Зимнего дворца 17 июня откроют Галерею графики. Первой выставкой в новом пространстве станет проект «Гравюры и рисунки: от Дюрера до Гойи». В новом экспозиционном пространстве музей планирует знакомить посетителей со своим собранием западноевропейских гравюр и рисунков XV-XX веков.

Открытие Галереи графики — большое событие для музея и зрителей. В фондах Эрмитажа хранится порядка шестисот тысяч гравюр и рисунков европейских мастеров, но их нельзя включить в постоянную экспозицию из-за того, что графику в принципе можно выставлять лишь около трёх месяцев. На выставочном свету гравюры и рисунки выгорают и ветшают, после экспонирования эти вещи должны «отдыхать». Между тем гравюры и рисунки составляют пятую часть всей коллекции Эрмитажа. В новой Галерее графики на третьем этаже Зимнего дворца экспозиция будет меняться каждые четыре месяца — так зрители смогут поэтапно увидеть работы, которые раньше были доступны лишь специалистам и иногда оказывались на временных выставках.

Уже на первой выставке в Галерее вас ждут работы крупнейших мастеров. Проект посвящён связи гравюры и рисунка: вы увидите лучшие вещи из коллекции Эрмитажа, более ста листов, среди которых будут работы Альбрехта Дюрера, Франческо Пармиджанино, Хендрика Голциуса, Питера Пауля Рубенса, Рембрандта ван Рейна, Франсиско Гойи и других. Кураторы предлагают сопоставить эстампы и рисунки, прочувствовать разницу спонтанности рисунка и строгую детализированность печатной графики. Вы увидите знаменитые зарисовки с персонажами комедии дель арте французского мастера Жака Калло (в эрмитажной коллекции много подготовительных рисунков мастера, в том числе к знаменитой серии «Танец бескостных»), процессии восточных мудрецов в работах венецианца Джованни Баттиста Тьеполо, изысканные женские силуэты лотарингского маньериста Жака Белланжа. Особое внимание авторы выставки уделяют подготовительным этапам, развитию образа от наброска до законченной композиции насыщенной символами резцовой гравюры.

Рубенс не очень любил сам заниматься гравюрой — в его доме в Антверпене была мастерская, где профессиональные гравёры копировали его произведения. А Рембрандт часто наносил рисунок прямо на гравировальную доску. Последний раздел выставки будет посвящён рисунку, который восходит к гравюре: имитирует штрих и создаёт «обманки» с изображением эстампов. Словом, вас ждёт редкое и тонкое удовольствие, которое к тому же растянется во времени, ведь экспозиция в Галерее графики будет меняться.



Выставка «Гравюры и рисунки: диалог искусств от Дюрера до Гойи» пройдёт в Галерее графики (залы №324 — 328 Зимнего дворца) с 17 июня по 8 октября 2023 года. 6+

