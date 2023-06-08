Три десятка галерей покажут искусство в Манеже

С 14 по 18 июня 2023 года в Центральном выставочном зале «Манеж» пройдет 2-я Санкт-Петербургская ярмарка искусства «1703». Более 30 галерей представят на своих стендах живопись, скульптуру, графику, фотографию, инсталляции. Отдельная секция будет посвящена работам, созданным с помощью цифровых технологий.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





В ярмарке примут участие как известные галереи с многолетним опытом, так и новые художественные институции из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Калуги.

Marina Gisich Gallery покажет работы последнего продолжателя принципов некрореализма — Владимира Кустова, а также произведения Григория Майофиса, Ивана Говоркова и Елены Губановой, воплощающие идею изменчивости мира и иллюзорной реальности. Галерея КультПроект — пейзажи Алексея Ланцева, Евгении Буравлевой и Егора Плотникова, обращенные к мотиву ландшафта.



Одна из старейших галерей Москвы FINEART GALLERY привезет на «1703» произведения Дмитрия Шорина, Евгения Шадко, Дмитрия Колистратова, объединенные темой осознанности. На стенде ASKERI GALLERY можно будет увидеть работы Павла Полянского, который часто обращается к научно-фантастическим мотивам, а у 11.12 GALLERY — новые произведения Рината Волигамси, известного живописью в эстетике пожелтевших вырезок из советских газет.

Галерея «Люмьер» представит на своем стенде творческие работы классиков советской фотографии Игоря Пальмина, Наума Грановского, Марка Маркова-Гринберга, а также снимки фотографа с мировым именем Саши Гусова. ARTZIP покажет произведения трех поколений художников, работающих со словом: признанного мастера современного искусства Эрика Булатова и художника уличной волны Ивана Симонова.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Также на пять дней ярмарки искусства запланировано 36 лекций, дискуссий и медиаций. Их темами станут галерейный бизнес, новые технологии в искусстве, коллекционный дизайн, молодое искусство и образование в творческой индустрии. Все мероприятия будут транслироваться в группе «1703» во «ВКонтакте».



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