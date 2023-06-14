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    В Шереметевском дворце пройдёт выставка тюркских музыкальных инструментов. На некоторых из них можно будет поиграть

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    Из татарстанского Альметьевска в Петербург приедут порядка полусотни тюркских инструментов. Исследователи годами изучали их и сопутствующий музыкально-поэтический репертуар, а некоторые инструменты, успевшие исчезнуть из быта народов Поволжья, удалось воссоздать. Теперь это всё вылилось в интерактив на берегу Фонтанки.

    Фото: пресс-служба СПбГМТиМИ
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    Как сообщают организаторы, в Татарстане собрана коллекция из более чем семисот музыкальных инструментов, среди прочего это самое большое в России собрание общетюркских инструментов. На выставке в Шереметевском дворце вы увидите шаманский бубен, томбак, кыл кубыз, сможете послушать звучание реконструированной средневековой думбры и копии флейты, вырезанной из кости косули около девяти тысяч лет назад.

    У выставки большая сопутствующая программа: каждые выходные обещают проводить образовательные мероприятия и мастер-классы для детей. Также на экспозиции предусмотрены экскурсии, в ходе которых вы сможете освоить базовые приёмы игры на представленных музыкальных инструментах. Подробности — на сайте музея.

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    Выставка тюркских музыкальных инструментов пройдёт в Шереметевском дворце с 17 июня по 9 июля 2023 года. 0+

    Анастасия Семенович

    Фото: пресс-служба СПбГМТиМИ

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