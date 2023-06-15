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    Музыкальный театр Шаляпина покажет «карнавал о настоящей любви» — мюзикл «Казанова»

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    16 и 17 июня на сцене ДК Горького пройдут премьерные показы мюзикла «Казанова». В основе постановки — пьеса Марины Цветаевой «Приключение». Мюзикл Алексея Франдетти станет первой постановкой театра Мюзик-Холл в статусе Музыкального Театра имени Ф. И. Шаляпина.

    Фото: musichallspb.ru
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    Постановщик мюзикла Илья Архипов определяет жанр спектакля как «карнавал о настоящей любви». Зрителям представят необычный взгляд на Казанову: не как на героя-любовника, а как на однолюба. С приходом «атласного ангела Генриэтты» яркая и пышная карнавальная Венеция сменится на свет полной луны.

    Авторы мюзикла стремятся исследовать как из юного Джакомо появился почти мифический персонаж Казанова и как нам из века нынешнего смотреть на этот необычный, страстный и пышный 18 век. В том числе через призму карнавала, который авторы спектакля стремятся возвысить до отдельного театрального жанра.

    В роли Казановы выступит Роман Графов, в роли Генриэтты — Анастасия Вишневская.

    18+

    Полина Никитина

    Фото: musichallspb.ru

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