Музыкальный театр Шаляпина покажет «карнавал о настоящей любви» — мюзикл «Казанова»

16 и 17 июня на сцене ДК Горького пройдут премьерные показы мюзикла «Казанова». В основе постановки — пьеса Марины Цветаевой «Приключение». Мюзикл Алексея Франдетти станет первой постановкой театра Мюзик-Холл в статусе Музыкального Театра имени Ф. И. Шаляпина.
Постановщик мюзикла Илья Архипов определяет жанр спектакля как «карнавал о настоящей любви». Зрителям представят необычный взгляд на Казанову: не как на героя-любовника, а как на однолюба. С приходом «атласного ангела Генриэтты» яркая и пышная карнавальная Венеция сменится на свет полной луны.
Авторы мюзикла стремятся исследовать как из юного Джакомо появился почти мифический персонаж Казанова и как нам из века нынешнего смотреть на этот необычный, страстный и пышный 18 век. В том числе через призму карнавала, который авторы спектакля стремятся возвысить до отдельного театрального жанра.
В роли Казановы выступит Роман Графов, в роли Генриэтты — Анастасия Вишневская.
18+
Полина Никитина