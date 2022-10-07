В Петербурге больше не будет «Мюзик-холла». Топонимическая комиссия одобрила театру другое имя

Топонимическая комиссия согласилась с предложением руководства театра «Мюзик-холл» и разрешила переименовать его. Теперь учреждение культуры будет называться Музыкальным театром имени Федора Шаляпина, — сообщается в пост-релизе комиссии 7 октября.



В качестве аргумента упоминается, что великий оперный певец любил выступать в народном доме имени императора Николая II, в здании которого располагается театр.

