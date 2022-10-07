В Петербурге больше не будет «Мюзик-холла». Топонимическая комиссия одобрила театру другое имя

Топонимическая комиссия согласилась с предложением руководства театра «Мюзик-холл» и разрешила переименовать его. Теперь учреждение культуры будет называться Музыкальным театром имени Федора Шаляпина, — сообщается в пост-релизе комиссии 7 октября.
В качестве аргумента упоминается, что великий оперный певец любил выступать в народном доме имени императора Николая II, в здании которого располагается театр.
Кроме того, в театре объяснили, что его нынешний репертуар, «охватывающий различные виды музыкальных постановок», уже не соответствует формату «классического» мюзик-холла.
С августа 2013 года художественным руководителем театра является маэстро Фабио Мастранджело, с сентября 2014 года директором стала Юлия Стрижак. В репертуаре учреждения — постановки для детей и взрослых: мюзиклы, оперы, музыкальные сказки, симфонические концерты.
Среди других по- и переименований, объявленных по итогам заседания Топонимической комиссии: Детской библиотеке иностранной литературы, филиалу Центральной городской детской библиотеки им. А.С. Пушкина, будет присвоено имя детского писателя, поэта и переводчика Михаила Яснова (1946–2020). А сквер на улице Руставели восточнее пересечения с проспектом Луначарского получит имя поэта Расула Гамзатова.
Заседание комиссии прошло накануне, 6 октября, ее решение — рекомендательное, и вступит в силу после подписания губернатором города.
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