В Петербург приедет с гастролями Белгородский театр им. Щепкина

С 16 по 18 июня Молодежный театр на Фонтанке будет принимать белгородцев. Откроются гастроли пьесой Гоголя «Ревизор» (12+) в постановке Бориса Морозова. Режиссер и артисты сосредотачиваются на юморе и сатире гоголевского текста, а в музыкальном оформлении спектакля используется фрагменты произведения «Гоголь-сюита» Альфреда Шнитке.
17 июня Алексей Доронин представит петербургским зрителям свою версию текста Лескова «Катерина Измайлова» (16+) — в основе спектакля повесть «Леди Макбет Мценского уезда». Режиссер выступил также в качестве инсценировщика. Особенность этой версии трагической и страстной истории любви русской купчихи станет обилие современной музыки и пластических номеров.
Завершит гастрольную программу комедия «Ужин дураков» (16+) в режиссуре Виталия Бгавина. Пьеса Франсиса Вебера посвящена забавам и взаимоотношениям французских буржуа, а также исследованию того, что не тот дурак, кого так называют.
Полина Никитина