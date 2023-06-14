В память об Илье Кабакове Эрмитаж покажет печатную графику из своего собрания и эскизы к инсталляциям художника

На выставке в Четвёртом дворе Большой Анфилады Главного штаба вы увидите авторские шелкографии, документирующие проекты последних лет. Среди них будут эскизы знаковых инсталляций «10 персонажей», «Дом снов», «Центр космической энергии» и другие.



Инсталляция «Жизнь в шкафу». Россия, Санкт-Петербург, 2004 г. Илья и Эмилия Кабаковы Фото: hermitagemuseum.org Поделиться Поделиться





Один из самых широко признанных «неофициальных» советских художников, московский концептуалист Илья Кабаков скончался 27 мая 2023 года. С его уходом и люди и музеи в разной форме подвели итоги XX века. Кабаков, родившись в 1933 году в Днепропетровске, сделав карьеру детского иллюстратора и неофициального художника в Москве, в конце 80-х уехал в США и счастливо реализовался на международном рынке. Он считается создателем формы тотальной инсталляции — погружения зрителя в контекст, в его случае это контекст советской коммунальной жизни. Теснота и одиночество, бюрократическая бесконечность, кафкианская безнадёжность и зачарованность этой причудливой формой жизни — всё это мог оценить зритель на выставках Ильи и Эмилии Кабаковых.



В 2018 году в Эрмитаже прошла выставка Ильи и Эмилии Кабаковых «В будущее возьмут не всех», названная по одноименной инсталляции. Это был масштабный проект, реализованный совместно с Tate Modern и Третьяковской галереей. На нынешней выставке-посвящении вы увидите эскизы инсталляций художника, документация проекта «Туалет», созданного Ильёй и Эмилией в 1992 году для «Документы IX» в Касселе, графические листы «Как изменить самого себя», «Е. Коробова говорит…» и другие. Часть из работ, которые вы увидите на экспозиции, Илья и Эмилия Кабаковы подарили Эрмитажу в 2010 году. Выставку подготовил Отдел современного искусства Эрмитажа в рамках проекта «Эрмитаж 20/21»



Фотофиксация инсталляции «Туалет», экспонировавшейся на выставке Документа IX (1992). Германия, Кассель, 1992 г. Илья и Эмилия Кабаковы Фото: hermitagemuseum.org Поделиться Поделиться





Выставка «Памяти Ильи Кабакова» пройдёт в Четвёртом дворе Большой Анфилады Главного штаба с 15 июня по 30 июля 2023. 12+

Анастасия Семенович

