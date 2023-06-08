«Паруса Кронштадта»: парад парусников, регата и историческое шоу

17 июня в Кронштадте состоится фестиваль «Паруса Кронштадта». В этом году «музыкально-спортивно-гастрономический» фестиваль объединится с историческим фестивалем «Праздник Петра Великого» и пройдет на территории «Острова фортов».
Программу откроет зрелищная спортивная регата, а от форта «Император Александр Первый» до форта «Константин» торжественным парадом пройдут исторические парусники.
С утра и до вечера в акватории Финского залива зрителей ждут выставка исторических судов и театрализованные исторические реконструкции, танцевальные номера петровских ассамблей первой четверти 18-го века, карнавальные перформансы, фокусы, шоу мимов и многое другое.
Взрослые и дети смогут принять участие в различных мастер-классах: попробовать себя в бальных танцах или кузнечном деле, фехтовании или вязании морских узлов, а на берегу Финского залива пройдет творческий пленэр и мастер-класс по созданию мыльных пузырей.
В плане гастрономической составляющей фестиваля организаторы обещают различный стрит-фуд — от вафель и бургеров до первых блюд — и большое устричное меню.
Ближе к вечеру начнется музыкальная программа, хедлайнерами в этом году станут ветераны отечественной поп-сцены, группа «Дискотека Авария».
Вход свободный, 0+