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    «Паруса Кронштадта»: парад парусников, регата и историческое шоу

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    17 июня в Кронштадте состоится фестиваль «Паруса Кронштадта». В этом году «музыкально-спортивно-гастрономический» фестиваль объединится с историческим фестивалем «Праздник Петра Великого» и пройдет на территории «Острова фортов».

    Фото: Наталья Гончарова
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    Программу откроет зрелищная спортивная регата, а от форта «Император Александр Первый» до форта «Константин» торжественным парадом пройдут исторические парусники.

    С утра и до вечера в акватории Финского залива зрителей ждут выставка исторических судов и театрализованные исторические реконструкции, танцевальные номера петровских ассамблей первой четверти 18-го века, карнавальные перформансы, фокусы, шоу мимов и многое другое.

    Взрослые и дети смогут принять участие в различных мастер-классах: попробовать себя в бальных танцах или кузнечном деле, фехтовании или вязании морских узлов, а на берегу Финского залива пройдет творческий пленэр и мастер-класс по созданию мыльных пузырей.

    В плане гастрономической составляющей фестиваля организаторы обещают различный стрит-фуд — от вафель и бургеров до первых блюд — и большое устричное меню.

    Ближе к вечеру начнется музыкальная программа, хедлайнерами в этом году станут ветераны отечественной поп-сцены, группа «Дискотека Авария».

    Вход свободный, 0+

    Фото: Наталья Гончарова

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