Кронштадт познакомит с Петровской эпохой

С 16 по 18 июня 2023 года в кронштадтском «Острове фортов» пройдет «Праздник Петра Великого». Погрузиться в эпоху Петра I можно будет с 11 до 19 часов на четырех тематических площадках: «Маскарад», «Балаган», «Народные ремесла и забавы», «Корабельное и военное дело».
Праздник предполагается не только развлекательным, но и познавательным: в формате театрализованных шоу посетители узнают, как менялась армия и зарождались церемонии, как развивались ремесла и появлялись новые технологии и предприятия, как создавались новые виды искусства, и побывают на настоящей «Петровской ассамблее». Все желающие смогут попробовать себя в кузнечном и литейном деле, в танцах и каллиграфии, фехтовании и вязании морских узлов и т. д. Для детей пройдет мастер-класс по изготовлению фигурок из марципана — лакомства, которое во времена Петра Первого считалось дорогим подарком для знати.
17 июня «Праздник Петра Великого» объединится с музыкально-спортивно-гастрономическим фестивалем «Паруса Кронштадта», в программе которого — спортивная регата, парад исторических яхт, концертная программа, хедлайнером станет группа «Дискотека Авария».
Подробное расписание смотрите в паблике «Острова фортов» «ВКонтакте».
Вход свободный, 0+