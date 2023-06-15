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    Петербуржцев приглашают на «Джазовые выходные» в Гатчину

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    «Джазовые выходные» — это ежегодный фестиваль под открытым небом, где, как нетрудно догадаться, собираются поклонники джаза — как зрители, так и музыканты. В этом году меломанов в Гатчинском Дворцовом парке ждут 17 и 18 июня. 0+

    Фото: Государственный музей-заповедник «Гатчина»
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    Фестиваль пройдет с размахом: на четырех сценах выступят лучшие джазовые музыканты двух столиц, Петербурга и Москвы: Mussorgsky Jazz Orchestra и Александра Алмазова, Квартет Андрея Кондакова и другие коллективы.

    Для детей найдется досуг — им покажут несколько интерактивных музыкальных сказок в исполнении проекта «Сказки Чижика» из Санкт-Петербурга. Изюминка постановок — использование виброфона, редкого инструмента, на котором играет музыкант Алексей Чижик.

    Первый день фестиваля завершится гала-концертом петербургского коллектива Atomic Jam Band.В репертуаре группы — оригинальные версии хитов из мировой классики блюза, фанка и соул-музыки.

    А закрыть фестиваль во второй день, 18 июня, доверят гостям из Москвы — Квинтету Евгения Побожего. Побожий — единственный российский музыкант, ставший победителем престижного мирового конкурса молодых джазовых исполнителей Herbie Hancock Institute of Jazz International Jazz Guitar Competition 2019. Его коллектив сыграет собственные композиции, в которых сочетаются джаз, рок, фанк, неосоул и даже академическая музыка.

    Погоду на уикенд обещают хорошей, так что «Джазовые выходные» на свежем воздухе с прекрасной музыкой — отличный вариант не пропустить лето.

    Подробности и программу смотрите на сайте.

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: Государственный музей-заповедник «Гатчина»

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