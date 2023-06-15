В «Балтийском доме» случится «Жестокий роман»

16 и 17 июня пройдут премьерные показы спектакля Сусанны Цирюк «Жестокий роман» по пьесе Островского «Бесприданница».
По мнению режиссера, «пьеса Островского привлекает абсолютно вневременным сюжетом, сочетанием пронзительного лиризма и жесткой прагматичности». В спектакле соединены прошлое и современность, что отражается в костюмах (Елена Вершина), которые являются стилизацией
В спектакле используется музыка Александра Петрова, звучащая в знаменитой экранизации пьесы ««Жестокий романс» Эльдара Рязанова.
Полина Никитина