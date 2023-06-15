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    В «Балтийском доме» случится «Жестокий роман»

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    16 и 17 июня пройдут премьерные показы спектакля Сусанны Цирюк «Жестокий роман» по пьесе Островского «Бесприданница».

    Фото: baltic-house.ru
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    По мнению режиссера, «пьеса Островского привлекает абсолютно вневременным сюжетом, сочетанием пронзительного лиризма и жесткой прагматичности». В спектакле соединены прошлое и современность, что отражается в костюмах (Елена Вершина), которые являются стилизацией 19 века и вообще современной одеждой. Сюжет пьесы в постановке «Балтийского дома» сосредотачивается на любовном треугольнике Ларисы (Елена Сохацкая), Паратова (Роман Дряблов) и Карандышева (Егор Лесников) и жертвенном положении самой Ларисы.

    В спектакле используется музыка Александра Петрова, звучащая в знаменитой экранизации пьесы ««Жестокий романс» Эльдара Рязанова.

    16+

    Полина Никитина

    Фото: baltic-house.ru

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