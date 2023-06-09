В прокате — криминальная драма со звездой «Аватара» в главной роли

15 июня на экранах — картина австралийца Мэтью Нэйбла «Кровь за кровь». По сюжету непревзойденный снайпер Райан Логан, бывший спецназовец, становится вдовцом и должен в одиночку растить единственного сына, что даётся ему с трудом. Однако ему приходится взять в руки оружие, пожертвовать принципами и преступить закон, чтобы защитить мальчика от преступников…
Для Нэйбла это дебют в режиссуре, хотя как сценарист он работает давно. По его словам, фильм в большей степени — не триллер, а именно драма, полная психологизма. В основу фильма легли отношения Нэйбла с собственным отцом, также военным.
Главного героя воплотил англичанин Сэм Уортингтон, более всего известный по ролям Джейка Салли в фильме «Аватар» и Персея в «Битве титанов». Они с Нэйблом уже работали вместе над картиной «По соображениям совести». По словам Уортингтона, он сразу вжился в роль и призвал всю свою мягкость и искренность, поскольку сам является отцом трех мальчиков и знает, как вести себя с маленькими детьми. Сам Мэтью Нэйбл также появляется в кадре в качестве таинственного персонажа Джонни, представителя криминального мира.
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Матвей Пирогов