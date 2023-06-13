В центре Петербурга пройдёт выставка работ фотографа «Фонтанки»

На Большой Морской улице вы сможете увидеть тридцать фотографий Сергея Михайличенко, сделанных на производственных площадках малого и крупного бизнеса. Можно сказать, это «возвращение молодости» жанру производственной съёмки (и живописи), который был популярен в СССР.
Уличная выставка с названием «SBb. Invictus maneo Санкт-Петербург. Остаюсь непобеждённым» пройдёт на Большой Морской с 14 июня по 17 июля. Фотографии разместят на одиннадцати трёхсторонних стендах. Вы увидите индустриальные портреты швей, токарей, закройщиков, металлургов, фрезеровщиков, сварщиков, пекарей, электромонтёров. Одна из целей проекта — донести до зрителя мысль, что несмотря на цифровизацию и даже роботизацию производств, за товарами, которые мы покупаем каждый день, по-прежнему стоят люди. «Имидж» ручного труда менялся со временем, однако этот труд и люди, им занятые, были и есть.
Сергей Михайличенко родился в Петербурге в 1992 году. Его дедушка был шахтёром, прадед — токарем, мама — швеёй, поэтому тема ручного труда ему близка. Сам он до того, как стать фотографом, подрабатывал на реставрации зданий. Потом Сергей начал снимать на фотоаппарат «Зенит-Е», а со второго курса (фотограф учился в Горном институте) начал подрабатывать фотожурналистикой. Сотрудничал с российскими и зарубежными СМИ, в том числе — с «Фонтанкой».
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Анастасия Семенович