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    Театр музыкальной комедии возвращает «Принцессу цирка» в Санкт-Петербург

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    15, 16 и 17 июня пройдет премьера оперетты Имре Кальмана «Принцесса цирка», режиссером-постановщиком выступит Ольга Субботина. В России эта оперетта более известна под названием «Мистер Икс» и в измененной редакции. Театр музкомедии впервые ставит эту историю максимально близко к оригиналу.

    Фото: vk.com/spb_muzcomedy
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    Главное пространство оперетты — цирк, а место действия — Санкт-Петербург 1912 года. Сюжет оперетты построен на типичных для этого жанра ситуациях с загадками, переодеваниями, инкогнито, героями под прикрытием (так, за маской Мистера Икс скрывается потомственный русский офицер).

    Традиционно в русских версиях действие переносилось в Вену или Париж, так как невозможно было представить благородного русского офицера на сцене цирка. Театр музкомедии возвращает действие в дореволюционный Петербург.

    Постановщиком новой версии выступит Ольга Субботина — востребованный театральный и кинорежиссер. Художник спектакля — уже знакомый петербуржцам мастер из Японии Йоко Сеама, эффектную работу которой можно было увидеть в мюзикле «Мисс Сайгон».

    Особое внимание в постановке будет уделено цирковому контексту истории, в связи с чем к участию приглашены профессиональные артисты цирка, прошедшие кастинг. Музыкальным руководителем выступает главный дирижер театра — заслуженный артист России Андрей Алексеев.

    В спектакле задействована труппа театра.

    12+

    Полина Никитина

    Фото: vk.com/spb_muzcomedy

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