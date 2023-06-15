В «Росфото» пройдут выставки, которая приглашают в «воображаемые путешествия»

Проект «Воображаемые путешествия» объединит две выставки: «Путь в Аравию», которая будет посвящена развитию Востока и фотофиксации этого процесса, вторая — проект Елены Подобреевской «Одним словом».



Двухчастный проект в «Росфото» предлагает погрузиться в фактуру Востока и сфокусироваться на деталях повседневности. «Путь в Аравию» — ретроспектива, на которой вы увидите работы профессиональных фотографов конца XIX века, а также любительские снимки. Появление портативных камер «Кодак» в конце позапрошлого столетия стало толчком к демократизации фотографии, и вы увидите фотофиксацию впечатлений о Востоке самых разных людей. Кураторы проекта упоминают путешествие художника Николая Дормидонтова в Египет в 1914 году и плавание крейсера «Берлин» в 1920-е.

