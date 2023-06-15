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    В «Росфото» пройдут выставки, которая приглашают в «воображаемые путешествия»

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    Неизвестный автор. Галатский мост. Османская империя, Константинополь, 1890-е
    Неизвестный автор. Галатский мост. Османская империя, Константинополь, 1890-еФото: Росфото
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    Проект «Воображаемые путешествия» объединит две выставки: «Путь в Аравию», которая будет посвящена развитию Востока и фотофиксации этого процесса, вторая — проект Елены Подобреевской «Одним словом».

    Двухчастный проект в «Росфото» предлагает погрузиться в фактуру Востока и сфокусироваться на деталях повседневности. «Путь в Аравию» — ретроспектива, на которой вы увидите работы профессиональных фотографов конца XIX века, а также любительские снимки. Появление портативных камер «Кодак» в конце позапрошлого столетия стало толчком к демократизации фотографии, и вы увидите фотофиксацию впечатлений о Востоке самых разных людей. Кураторы проекта упоминают путешествие художника Николая Дормидонтова в Египет в 1914 году и плавание крейсера «Берлин» в 1920-е.

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    «Одним словом» Елены Подобреевской авторы проекта называют дневником впечатлений современного фотохудожника. Своеобразная ода «ускользающей красоте» и мимолётным образам.

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    Выставки «Путь в Аравию» и «Одним словом», объединённые под названием «Воображаемые путешествия», пройдут в «Росфото» с 16 июня по 2 июля 2023. 6+

    Анастасия Семенович

    Неизвестный автор. Галатский мост. Османская империя, Константинополь, 1890-е
    Неизвестный автор. Галатский мост. Османская империя, Константинополь, 1890-еФото: Росфото

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