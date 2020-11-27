Фестиваль «Радуга» покажет спектакли со всей России

С 3 по 9 декабря в ТЮЗе пройдёт XXI театральный фестиваль «Радуга». В течение семи дней будут показаны 14 спектаклей из восьми российских городов и Сухуми.

Откроется фестиваль спектаклем «Бальзаминов» Воронежского камерного театра (3 декабря, 19.00, 16+). Не самый популярный текст Островского оказывается весьма созвучен настоящему времени, в персонажах легко угадываются наши современники, а особой визуальной выразительности режиссер Михаил Бычков добивается, соединяя кинематографические и театральные приемы.



«Бальзаминов» Фото: предоставлено пресс-службой ТЮЗа

4 декабря на Малой сцене ТЮЗа покажут «Считалку» Жени Беркович (16.30 и 20.00, 12+), поставленную по повести Тамты Мелашвили. Историю двух 13-летних девочек, оставленных в глухомани во время грузино-абхазского конфликта, расскажут актеры и ростовые куклы.

В тот же день на Большой сцене сыграют «Смерть Тарелкина» Красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина (19.00, 18+). Это полностью мужской спектакль: роли героинь здесь также исполняют актеры, создавая таким образом дополнительное пространство для театральной игры.

5 декабря на Малой сцене пройдет показ «Двенадцатая ночь, или Как угодно» (15.00, 16+) воронежского Никитинского театра. Режиссер Юрий Муравицкий придумал чрезвычайно оригинальный ход: прямо на глазах у зрителей актеры узнают, какая роль достанется им в этот раз — волей жребия.



«Двенадцатая ночь, или Как угодно» Фото: предоставлено пресс-службой ТЮЗа

За международную составляющую фестиваля в этом году отвечает театр из Сухуми (Абхазия). 5 декабря на Большой сцене сыграют «Электру» (19.00, 16+). Древнегреческий трагедийный сюжет о девушке, в юности ставшей свидетельницей убийства отца, рассказывается современным сценическим языком.



«Пиковая дама» (6 декабря, 16.00, 18+) Краснодарского театра драмы им. М. Горького поставлена в жанре «несмешного анекдота в одном действии», в котором найдется место и мистике, и фантасмагории.

Вечером того же дня ТЮЗ покажет «Ромео и Джульетту» (19.00, 14+). Хрестоматийная история рассказывается энергично, музыкально и современным театральным языком.

7 декабря на сцене Молодежного театра на Фонтанке представят «Грозу» (16.00, 16+) Ивановского областного драматического театра. Здесь все пронизано энергией молодости и витальностью, а страсти накаляются по мере того, как действие приближается к трагической развязке.



«Гроза» Фото: предоставлено пресс-службой ТЮЗа

7 декабря на Большой сцене ТЮЗа покажут спектакль Тверского ТЮЗа «Чайка» (19.30, 16+), в котором чинность и старина вековой давности микшируются с актуальностью содержания и мистической атмосферой.

Спектакль казанского ТЮЗа «Бал. Бесы» (8 декабря, 17.00, 18+) со зрителем будет говорить предельно сосредоточенно, обращаясь к таким всеобъемлющим темам, как «вера», «бог», «свобода», «вина», «покаяние», «любовь».



«Бал. Бесы» Фото: предоставлено пресс-службой ТЮЗа

На Новой сцене Александринского театра 8 декабря спектакль «Чуш» Астафьева, или Все, что осталось после нашей экспедиции на родину автора» (20.00, 16+) представит московский «Современник». В основе — заметки путешествовавших на родину писателя Виктора Астафьева. Переведенные на сцену истории сопровождаются яркими наблюдениями и песнями.

9 декабря Небольшой драматический театр покажет на своей сцене «Короля Лира» (15.00, 18+). Режиссер Лев Эренбург определяет жанр своего спектакля как «кровавую клоунаду», где ужасы Средневековья легко ассоциируются с качествами сегодняшних людей, не желающих слышать голос разума.

Закроется фестиваль 9 декабря спектаклем Елизаветы Бондарь «Мещане» (19.30, 16+). Режиссер создает запоминающийся пластический и звуковой рисунок, который актеры реализуют с большим энтузиазмом.

Помимо основной — театральной — программы во время фестиваля будет также работать Арт-резиденция «Молодежь. Театр. Lab.» в двух направлениях: менеджмент и драматургия. 8 декабря в 12.00 пройдет круглый стол «Гранты для творческих проектов. Возможности и правила получения». Драматургию представят в формате читок, обсуждений и лекций: пять пьес молодых российских драматургов сначала прочитают актеры тюзовской труппы, а затем состоятся дискуссии с участием театроведов Татьяны Джуровой и Александра Вислова, режиссера Артема Устинова и других.



Наталия Эфендиева

