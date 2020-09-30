В России создадут платформу мониторинга утечек данных за 1,4 млрд рублей и государственный антивирус

Россия потратит 1,4 млрд рублей на разработку к 2021 году государственной платформы для мониторинга фишинговых (мошеннических) сайтов и утечек персональных данных. Об этом 30 сентября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обновленную версию федерального проекта «Информационная безопасность».



Предполагается, что платформа будет мониторить государственные информационные системы и учетные записи граждан в Единой системе идентификации и аутентификации (используется на сайте госуслуг). Скомпрометированные данные попадут в единую базу, а использующие их ресурсы будут автоматически заблокированы. На создание платформы с 2021 по 2024 год из федерального бюджета выделят 1,4 млрд рублей.

