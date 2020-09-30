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30.09.2020 14:41
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В России создадут платформу мониторинга утечек данных за 1,4 млрд рублей и государственный антивирус

Россия потратит 1,4 млрд рублей на разработку к 2021 году государственной платформы для мониторинга фишинговых (мошеннических) сайтов и утечек персональных данных. Об этом 30 сентября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обновленную версию федерального проекта «Информационная безопасность».

Предполагается, что платформа будет мониторить государственные информационные системы и учетные записи граждан в Единой системе идентификации и аутентификации (используется на сайте госуслуг). Скомпрометированные данные попадут в единую базу, а использующие их ресурсы будут автоматически заблокированы. На создание платформы с 2021 по 2024 год из федерального бюджета выделят 1,4 млрд рублей.

Кроме этого, в рамках федерального проекта создадут государственный антивирусный сканер для проверки файлов. О его разработке объявили в январе 2020 года на «Инфофоруме-2020». Тогда уточнялось, что опытная эксплуатация механизма должна начаться в начале 2021-го. С 2019 по 2021 год на проект выделяется из федерального бюджета по 30 млн рублей ежегодно.

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Комментарии (4)

Киргуду
"Скомпрометированные данные попадут в единую базу".
Как удобно будет для хакеров - все слитые данные в одном месте...
Parallax
Государственный антивирус, от авторов национального поисковика и российского аналога википедии. Спрашивайте в аптеках города.
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