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28.09.2020 22:52
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В Азербайджане заблокировали соцсети и мессенджеры, но не все. «ВКонтакте» от отключения спасла непопулярность

Власти Азербайджана заблокировали социальные сети, мессенджеры и видеохостинги после обострения конфликта в Нагорном Карабахе. На публикацию сервиса NetBlocks.org 28 сентября обращает внимание «Новая газета».

Ограничения ввели в качестве меры безопасности для «предотвращения крупномасштабных провокаций со стороны Армении».

По словам директора «Общества защиты интернета» Михаила Климарева, который прокомментировал «Новой газете» информацию о блокировке, некоторые соцсети остаются доступны через VPN. В их числе те, которые не пользуются особенной популярностью среди жителей Азербайджана — например, «ВКонтакте».

Климарев также рассказал, как удалось ограничить доступ к отдельным ресурсам и при этом не «обвалить» весь Интернет. По его словам, основной причиной такой эффективности стало то, что в Азербайджане существует лишь три провайдера. В России, например, их 3,5 тысячи, добавил эксперт.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём. Подробнее о перспективах войны на Кавказе читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (3)

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..... иными словами, турецкая помощь есть, как и боевики из Сирии, засвеченные на тойотовский джипах с характерными воплями и её не хотят светить ....
Hans-Christian
Три провайдера на всю страну??? Там, наверное, расценки на интернет, как у нас в начале 2000-ых. Не, не поеду жить в Армению. Хоть и коньяк там зачётный.
SoloWand
Видимо, и там клан Алиевых надоел. Боятся. Действуют на опережение
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