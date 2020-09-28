В Азербайджане заблокировали соцсети и мессенджеры, но не все. «ВКонтакте» от отключения спасла непопулярность
Власти Азербайджана заблокировали социальные сети, мессенджеры и видеохостинги после обострения конфликта в Нагорном Карабахе. На публикацию сервиса NetBlocks.org 28 сентября обращает внимание «Новая газета».
Confirmed: Social media and communications platforms restricted across #Azerbaijan following clashes with #Armenia over Nagorno-Karabakh; real-time internet measurement data show impact to cellular / fixed-lines; incident ongoing 📉#Karabağ #Azerbaycan— NetBlocks.org (@netblocks) September 27, 2020
📰 https://t.co/AVV1ySNcdM pic.twitter.com/jYAKUlfIIl
Ограничения ввели в качестве меры безопасности для «предотвращения крупномасштабных провокаций со стороны Армении».
По словам директора «Общества защиты интернета» Михаила Климарева, который прокомментировал «Новой газете» информацию о блокировке, некоторые соцсети остаются доступны через VPN. В их числе те, которые не пользуются особенной популярностью среди жителей Азербайджана — например, «ВКонтакте».
Климарев также рассказал, как удалось ограничить доступ к отдельным ресурсам и при этом не «обвалить» весь Интернет. По его словам, основной причиной такой эффективности стало то, что в Азербайджане существует лишь три провайдера. В России, например, их 3,5 тысячи, добавил эксперт.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём. Подробнее о перспективах войны на Кавказе читайте на «Фонтанке».