На Октябрьской набережной, 12, рядом с заправкой, на участке дорожных работ произошло лобовое столкновение двух автомобилей. По словам очевидцев из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», есть пострадавшие. Александр видел мужчину с окровавленным лицом, сидящего на поребрике. «Женщина за рулём без сознания и в крови. Не понял, как так можно было на встречку вылететь, там все еле едут», — пишет Роман.

Невскому району Петербурга утром 16 сентября не везёт: там несколько ДТП, в том числе смертельное.

Кирилл, дважды проезжавший мимо места ДТП рассказывает: «Из «Поло» вылезали пассажиры, сидящие на заднем ряду. Водитель «Поло и женщина на «Ладе Калине» в отключке были. Сейчас возвращался назад, водитель «Поло» так и остался за рулём (погиб?), а женщина, видимо, рядом в реанимобиле была, за рулём её уже не было».

Копится пробка. На месте работают сотрудники ГИБДД. В отделе пропаганды управления подтвердили, что один человек погиб. По предварительным данным «Фонтанки», ещё один получил тяжёлые травмы.



До этого неподалёку, на Зольной улице перед Дальневосточным проспектом, столкнулись «Форд Фокус» и «КИА Селтос». Они затрудняли движение к набережной, рассказывали в «ДТП и ЧП».