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16.09.2020 09:34
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Сильное ДТП случилось на Октябрьской, где «все еле едут», один из участников — без признаков жизни

Невскому району Петербурга утром 16 сентября не везёт: там несколько ДТП, в том числе смертельное.

На Октябрьской набережной, 12, рядом с заправкой, на участке дорожных работ произошло лобовое столкновение двух автомобилей. По словам очевидцев из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», есть пострадавшие. Александр видел мужчину с окровавленным лицом, сидящего на поребрике. «Женщина за рулём без сознания и в крови. Не понял, как так можно было на встречку вылететь, там все еле едут», — пишет Роман.

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Кирилл, дважды проезжавший мимо места ДТП рассказывает: «Из «Поло» вылезали пассажиры, сидящие на заднем ряду. Водитель «Поло и женщина на «Ладе Калине» в отключке были. Сейчас возвращался назад, водитель «Поло» так и остался за рулём (погиб?), а женщина, видимо, рядом в реанимобиле была, за рулём её уже не было».

Копится пробка. На месте работают сотрудники ГИБДД. В отделе пропаганды управления подтвердили, что один человек погиб. По предварительным данным «Фонтанки», ещё один получил тяжёлые травмы.

До этого неподалёку, на Зольной улице перед Дальневосточным проспектом, столкнулись «Форд Фокус» и «КИА Селтос». Они затрудняли движение к набережной, рассказывали в «ДТП и ЧП».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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Комментарии (10)

263235981
Лобовое столкновение, водитель такси белый WV Polo вылетел на встречку и влетел в LADA Kalina . Водитель такси умер (был не пристегнут) на месте, водитель LADA Kalina девушка увезли на скорой дай бог ей здоровья ! Пасажиры такси получили травмы парень нос разбил (сидел впереди)., девушка сидела сзади не пострадала.
dragvs
Как минимум один водитель был под наркотиками?
263235691
Поло - нерусский таксист, не пристёгнут (пристёгивайтесь всегда) вылетел на встречку, он нас шустро обогнал на повороте Крыленко и ушёл в закат, вез двоих пассажиров, парень ударился носом, ссадинами отделался, девушка сидела впереди: ремень+подушка, коньячком отпоится вечером и норм. Видимо торопились на вокзал или ещё куда-то с сумками. Водитель по всей видимости погиб мгновенно, даже рука на селекторе осталась. Девушка в Калине сильно пострадала: серьёзная ЧМТ и грудь, я её контролировал и грузил в скорую с ещё одним очевидцем, подъехавшим позже, дальше работа врачей. Девушка в Калине вообще не виновата, ей просто сегодня не повезло встретить на своей полосе водителя-кретина. И надеюсь с ней со временем всё будет хорошо.
Ездите аккуратно.
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