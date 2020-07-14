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14.07.2020 13:30
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Дзюба останется капитаном сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о формировании состава и капитане национальной команды.

— Мы внимательно наблюдаем за потенциальными дебютантами сборной, — заявил Черчесов в эфире «Матч ТВ». — Фамилии я вам не скажу, но были имена, на которые мы обращали пристальное внимание, а уже после карантина эти футболисты не так ярко играют. Наши опытные игроки и так всегда на виду: Артём Дзюба много забивает и отдает, не случайно он сейчас лучший бомбардир и ассистент. Мы его знаем с 18 лет, еще по системе «Спартака», тогда видели его потенциал. У сборной есть капитан, и какие-либо изменения мы не планировали: капитаном был и остается Артём Дзюба.

Ранее стали известны даты проведения контрольных выездных матчей сборной России осенью. 8 октября состоится встреча со Швецией, 12 ноября — с Молдовой.

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