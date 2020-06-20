Двое угонщиков задержаны в Петербурге. Действовали без сговора, по-семейному

Как стало известно «Фонтанке» 20 июня, история с похищенным автомобилем приобрела черты семейной драмы накануне. Машина 73-летнего мужчины пропала с улицы Маршала Новикова, 3, 17 июня. Владелец обратился в полицию. Уже на следующий день сотрудники ДПС заметили идентичный «Фольксваген» на улице Савушкина и попросили остановиться. За рулём оказался 48-летний петербуржец без документов, на соседнем сидении — дочь заявителя.

Пока пожилой житель Приморского района Санкт-Петербурга пытался понять, кто угнал его машину, на «Фольксвагене Поло» каталась его дочь.

Как рассказала 41-летняя женщина, 17 июня она подождала, пока отец отвлечётся, незаметно забрала ключи и уехала. Возбуждено уголовное дело по факту кражи без цели хищения. Машину пенсионеру вернули.

Почти одновременно с первым угоном в Приморском районе произошёл и второй: движимого имущества лишилась 33-летняя горожанка. Её «Хендэ Солярис» исчез с парковки на Плесецкой улице, 14. По подозрению в угоне 19 июня был задержан мужчина, который решился на кражу после разговора со своим знакомым. В отношении петербуржца возбуждено уголовное дело. Обстоятельства устанавливаются.