По словам читателей, запертых по распоряжению Роспотребнадзора на две недели, в ночь на 10 мая попытку побега совершил 49-летний житель Владикавказа. Он прыгнул с балкона третьего этажа и получил серьезные травмы. При погрузке в скорую пострадавший сильно кричал.

О неудачной попытке побега из обсерватора в Анапе рассказали «Фонтанке» жители Петербурга. Они стали свидетелями прыжка с третьего этажа.

Обсерватор расположен в санатории «Анапа». Туда свозят гостей, прибывших самолетами и поездами. Неудачно сбежавший приехал 4 мая, сидеть ему оставалось девять дней.

«Мы сидим по три человека в тесном номере, под замком 24 часа в сутки, без какой-либо возможности выйти, — рассказывает читатель Сергей. — Содержание людей, прибывающих из разных городов, пользующихся местами общего пользования, — гарантированный источник взаимного заражения коронавирусом».

Сергей прилетел из Петербурга 6 мая с отрицательным тестом на COVID-19. Его ждали на Абинском электрометаллургическом заводе, где обустроена своя зона обсервации. Прибывающие сотрудники две недели отбывают карантин и только тогда приступают к работе. Сергея забрали в обсерватор из аэропорта, несмотря на подтверждающие документы.