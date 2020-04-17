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Кому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНГлавные новости о COVID-19
17.04.2020 23:56
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И мать городов русских. Коронавирус за день«обезглавил» уже две духовные академии - в Москве и Киеве

Ректор Киевской духовной академии сдал тест на COVID19 в Киево-Печерской лавре и выясил, что заражен. У него нет никаких признаков болезни.

Об этом епископ Белогородский Сильвестр написал на своей странице в Facebook 17 апреля. Он отметил, что никаких симптомов не испытывал, но, как и все, после распоряжения мэра Киева Виталия Кличко сдал тест, который оказался положительным. «После объявления в Академии карантина, я старался придерживаться всех его правил. Однако мог стать невольным источником заражения других людей. И именно об этом сейчас переживаю. Потому, прежде всего, я хочу попросить прощения у всех, для кого я мог стать источником заражения», - написал Сильвестр.

В тот же день о болезни рассказал ректор Московской духовной академии епископ Звенигородский Питирим. Он также заразился в храме во время службы, болезнь протекает в легкой форме.

Напомним, вечером 17 апреля сообщалось о том, что коронавирус обнаружен и у главы Национальной гвардии Украины.генерал-лейтенанта Николая Балана.

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