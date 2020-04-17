И мать городов русских. Коронавирус за день«обезглавил» уже две духовные академии - в Москве и Киеве

Ректор Киевской духовной академии сдал тест на COVID19 в Киево-Печерской лавре и выясил, что заражен. У него нет никаких признаков болезни.

Об этом епископ Белогородский Сильвестр написал на своей странице в Facebook 17 апреля. Он отметил, что никаких симптомов не испытывал, но, как и все, после распоряжения мэра Киева Виталия Кличко сдал тест, который оказался положительным. «После объявления в Академии карантина, я старался придерживаться всех его правил. Однако мог стать невольным источником заражения других людей. И именно об этом сейчас переживаю. Потому, прежде всего, я хочу попросить прощения у всех, для кого я мог стать источником заражения», - написал Сильвестр.