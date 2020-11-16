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16.11.2020 09:23
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Движение в сторону Петербурга восстановили после того, как электричка встала почти на час из-за смерти пассажира

Смерть пассажира электрички на 40 минут остановила движение по железной дороге на юге Петербурга.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе УТ МВД по СЗФО, в вагоне электрички сообщением Калище — Петербург стало плохо мужчине 75 лет. Он скончался до приезда скорой.

На данный момент движение на ветке восстановлено.

По факту смерти мужчины проводится проверка.

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Комментарии (1)

sha_5e4d8c662c249
"Пассажиру стало плохо в электричке «Калище-Балтийский вокзал» рано утром 15 ноября. Спасти человека не удалось."(с)Фъ
И сегодня тоже?
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