Воры опустошили валютный сейф в храме на Васильевском и стали миллионерами

Сбережения в евро и долларах после падения рубля не смогли уберечь от чужих рук в храме на Васильевском острове в Петербурге. Воришка вытащил деньги из сейфа.



Как стало известно «Фонтанке» 13 марта, накануне днём с заявлением в полицию обратился 63-летний настоятель домовой церкви святой великомученицы Анастасии. Пару дней назад протоиерей обнаружил пустой сейф в помещении храма на набережной Лейтенанта Шмидта, 39. Неизвестные унесли 12345 евро, 2965 долларов и 800 тысяч рублей. Ущерб в храме оценили в два миллиона рублей.

