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13.03.2020 09:29
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Воры опустошили валютный сейф в храме на Васильевском и стали миллионерами

Сбережения в евро и долларах после падения рубля не смогли уберечь от чужих рук в храме на Васильевском острове в Петербурге. Воришка вытащил деньги из сейфа.

Как стало известно «Фонтанке» 13 марта, накануне днём с заявлением в полицию обратился 63-летний настоятель домовой церкви святой великомученицы Анастасии. Пару дней назад протоиерей обнаружил пустой сейф в помещении храма на набережной Лейтенанта Шмидта, 39. Неизвестные унесли 12345 евро, 2965 долларов и 800 тысяч рублей. Ущерб в храме оценили в два миллиона рублей.

«Полицией устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — отметили в ГУ МВД по городу и Ленобласти.

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Комментарии (15)

Роман Романович
12345 евро? Смешная сумма)))
Cashmare
во-первых, валюта в храме - это прям духовноскрепно так. во-вторых, сумма в евро 12345 - я так понимаю, указана от балды, странно, что в долларах не 67890
Smotritel
Им помог еврейский божок Яхве.
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