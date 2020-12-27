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В Ториках сгорел каркасный дом. Спасатели нашли обгоревшее тело

Человек погиб при пожаре в Красносельском районе Петербурга 27 декабря.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу, возгорание в каркасно-щитовом жилом доме в Ториках произошло в 5.05. Огонь охватил двухэтажное здание. Справиться с пламенем удалось к 6:43.

При разборе завалов в доме нашли сильно обгоревший труп. Устанавливается личность погибшего человека.

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Комментарии (3)

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Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо...
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