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Теодор Курентзис запускает видеопроект. На фрагменты опер, записанные в Доме Радио, снимут фильмы

Fragments — так будет называться новый проект Теодора Курентзиса, который тот запускает в пандемию в онлайн-формате.

В рамках проекта дирижер планирует с музыкантами musicAeterna записать в Доме Радио серию аудио- и видеосцен из опер различных композиторов. На каждую снимут видеофильм — создавать их будут разные режиссеры.

«Это проект, о котором я мечтал долгое время, — признался дирижер. — Создавать оперы, когда достаточно времени, чтобы делать именно ту музыку, которую я хочу. Чтобы заботиться только об истинной сути произведения, а не о том, как лихорадочно сделать его за три дня. Так что мы ухватились за эту возможность и решили творчески использовать этот сложный период времени, который мы сейчас переживаем… когда оперные дома закрыты. Кажется, что сейчас подходящее время, чтобы найти такой подход к созданию музыки, который позволит добраться до внутренней сути музыкального текста. Этот проект — подборка фрагментов, сцен из различных опер. Мы ставили перед собой цель восстановить утраченную красоту, обилие ароматов и красок, которые были принесены в жертву мейнстриму и музыкальной индустрии».

Премьера первого видео запланирована на 4 декабря — это будет фрагмент из «Травиаты». Ее обнародуют на YouTube-канале Теодора Курентзиса.

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