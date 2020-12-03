Fragments — так будет называться новый проект Теодора Курентзиса, который тот запускает в пандемию в онлайн-формате.



В рамках проекта дирижер планирует с музыкантами musicAeterna записать в Доме Радио серию аудио- и видеосцен из опер различных композиторов. На каждую снимут видеофильм — создавать их будут разные режиссеры.



«Это проект, о котором я мечтал долгое время, — признался дирижер. — Создавать оперы, когда достаточно времени, чтобы делать именно ту музыку, которую я хочу. Чтобы заботиться только об истинной сути произведения, а не о том, как лихорадочно сделать его за три дня. Так что мы ухватились за эту возможность и решили творчески использовать этот сложный период времени, который мы сейчас переживаем… когда оперные дома закрыты. Кажется, что сейчас подходящее время, чтобы найти такой подход к созданию музыки, который позволит добраться до внутренней сути музыкального текста. Этот проект — подборка фрагментов, сцен из различных опер. Мы ставили перед собой цель восстановить утраченную красоту, обилие ароматов и красок, которые были принесены в жертву мейнстриму и музыкальной индустрии».