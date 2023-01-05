100 кадров года

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Илья Выдревич/«Фонтанка.ру»

Фестиваль «Фонтанка SUP» в 2022 году стал самым массовым в Европе по количеству участников, а также уже второй год подряд стал победителем Гран-при Национальной премии в области событийного туризма в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал».

Этот год в Петербурге мы запомним в кадрах фотографов «Фонтанки» таким:

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Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»

Традиционные купания на Крещение в 2022 году «Фонтанка» отметила кадрами с необычного ракурса. За нами пришлось отправиться в Озерки. В целом же в городе были открыты 23 официальные купели, так что тысячи горожан смогли приобщиться к этому празднику.

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Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Несколько дней в центре города можно было следить за судьбой романтической парочки лис.

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Андрей Бок/«Фонтанка.ру»

В День «Ленинградской Победы», 27 января, Пискаревский мемориал посетил Владимир Путин. За безопасностью высоких гостей приглядывали.

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Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Погода зимой-2022 была весьма привередлива и то заваливала город снегом, то кутала в туманы, то насылала оттепель с резким похолоданием после. Петербуржцы даже взялись за топоры в борьбе со стихией.

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Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Сильнейшей на 7-м женском теннисном турнире St. Petersburg Ladies Trophy в одиночном разряде стала 9-я ракетка мира Анетт Контавейт из Эстонии, обыгравшая в финале представительницу Греции Марию Саккари.

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Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Февральские события привели к волне протестов в Петербурге и массовым задержаниям, а также к уходу из Петербурга многих диппредставительств.

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Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру»

Этот кадр мы оставим без комментариев. Многие в 2022 году чувствовали себя как-то вот так.

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Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Санкции вынудили уйти из России многие бренды, которые годами закреплялись на рынке и стали уже привычной и неотъемлемой частью «торгового ландшафта» Петербурга, в частности.

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Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»

Вместе с первой репетицией Дня Победы на Дворцовой петербуржцы и гости города смогли увидеть масштабный флешмоб: почти сотня участников растянули на главной площади города гигантскую георгиевскую ленту. Сперва даже были предположения, не новый ли это элемент парада, но, как оказалось, все же это были разные мероприятия. Кто организовал эту акцию, так и осталось неизвестным.

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Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Петербург в очередной раз стал площадкой для съемок отечественного блокбастера про неподкупного Майора Грома. История о детских годах героя погрузила Исаакиевскую площадь в атмосферу 90-х.

Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





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Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Петербургский фигурист Евгений Семененко получил серьезную травму во время шоу Евгения Плющенко «Союз Чемпионов»: при попытке сделать четверной прыжок он не удержался и, упав, сильно ударился головой о лёд.

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Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Хоккеисты «СКА-1946» ярко отпраздновали первую в истории команды победу в финале Кубка Харламова. Они обыграли «Красную Армию» (Москва) со счетом 3:2 и выиграли серию.



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Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Непогода — частенько хорошая новость для петербургских серферов.

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Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

В День Победы по городу вновь после пандемии прошел «Бессмертный полк».

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Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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Андрей Бок/«Фонтанка.ру»

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Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»

Хотя годы Советского Союза все дальше от 2022-го, традиция принимать в пионеры в городе на Неве остается.

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Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»

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Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»

Не SUP-ом единым. «Фонтанка.ру» снова отправила в забег и в заезд по ЗСД тысячи спортсменов

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Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Лето выдалось жарким...

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Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Баскетбольный «Зенит» впервые в своей истории стал чемпионом Единой лиги ВТБ и чемпионом России.

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Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в день 350-летия Петра Первого открыли нетривиальный памятник императору, спасающему утопающих.

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Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Зона платной парковки к концу 2022 года закрыла весь центр города внутри Обводного канала.

Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Главные городские события не могут остаться на страницах «Фонтанки» без «Алых Парусов».

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Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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Андрей Бок/«Фонтанка.ру»

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Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

В судьбе всемирной сети ресторанов быстрого питания была поставлена «Точка». И весьма быстро.

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Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

В топе самых посещаемых культурных событий года оказалась выставка Врубеля в Русском музее, которую из-за наплыва желающих даже пришлось продлевать.

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Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Не обошлось в 2022-м и без традиционной шалости — Bubble Baba Challenge, когда азартные спортсмены отправляются на пороги Вуоксы в обнимку с надувными женщинами.



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Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»

Если вы все еще не придумали для себя необычное хобби, обещаете себе в новом году заниматься спортом, но в душе вы не по паспорту юны, перечитайте материал «Фонтанки» про хоббихорсинг.

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Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

На 50-й минуте матча легенд «Зенита» и «Спартака» сработала классическая связка «Зенита»: с передачи Аршавина забил Кержаков. Гол футболисты отметили не менее культовыми кувырками, прямо как 21 год назад. В этот момент у многих мужчин на трибунах намокли глаза.



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Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»

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Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

День ВМФ в 2022 году ознаменовался не только несколько ностальгичным парадом кораблей, но и новой морской доктриной.



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Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»

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Илья Выдревич/«Фонтанка.ру»

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Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»

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Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Все еще непривычное для петербуржцев знойное лето (хотя уже несколько лет погода уверенно бьет рекорд за рекордом) дарит новые непривычные радости — например, душ из поливальной машины прямо на Дворцовой площади.

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Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру»

Как и другие регионы России, Петербург отправлял своих мобилизованных для участия в специальной операции.

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Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

О том, как мобилизованные проходили боевое слаживание, «Фонтанка» очень подробно рассказала в своем материале.

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Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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Андрей Бок/«Фонтанка.ру»

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Андрей Бок/«Фонтанка.ру»

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Андрей Бок/«Фонтанка.ру»

Пока одни выходили на митинги против, другие собрались в поддержку принятия в состав РФ новых территорий.

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Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

В Кронштадте завершилась уникальная операция по подготовке к музеефикации первой атомной подводной лодки «Ленинский комсомол». Огромный корпус субмарины двумя частями с ювелирной точностью провезли мимо жилых домов.

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Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Редкое событие: свадьба в стенах Военно-медицинской академии. Узами брака себя связали 20-летняя Ева и 25-летний Артем, который оказался в госпитале после ранения.

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Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»

Пожар на складе в Металлострое был виден из всех частей Петербурга. Его тушили больше 15 часов.

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Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»

Частичное солнечное затмение заставило петербуржцев смотреть на небо и достать старые дискеты.

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Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Не обошлось в 2022 году и без «aqua alta» по-петербургски.

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Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Еще одна техногенная авария — на этот раз на нитке газопровода — оставила без газа большое количество жителей Всеволожского района.

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Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»

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Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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Игорь Русак/"Фонтанка.ру"

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Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

«Зенит» со «Спартаком» всегда устраивают для зрителей шоу — если не в борьбе за мяч, то могут и в рукопашную.

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Андрей Бок/«Фонтанка.ру»

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Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»

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Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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Андрей Бок/«Фонтанка.ру»