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    ПМЭФ 2022: Киркоров теперь бизнесмен

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    ПМЭФ2022

    Талибы*, Дуняша и разгневанная Маша. Как прошел первый день ПМЭФ-2022

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    10 комментариев

    В Петербурге стартовал ПМЭФ-2022. Вместо Меркель и Макрона — талибы*, пышногрудая робот-кассир Дуняша и танцующая сода из Башкортостана. Главный инвестор — Филипп Киркоров. Есть на ПМЭФ дорого. Из музыки — сказитель Джангарчи из Калмыкии. Не обошлось и без конфликтов. Представитель российского МИД Мария Захарова повздорила с журналистом CNN. Что и говорить: «Новый мир — новые возможности». Форум проходит в Петербурге с 15 по 18 июня. 17 июня в пленарном заседании примет участие президент России Владимир Путин.

    *Движение «Талибан» признано террористическим решение Верховного суда РФ от 14.02.2003 г.

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    Комментарии (10)

    265927066
    "Ад какой-то. Киркоров,талибы,Захарова. Бал сатаны."

    Хозяин, как я понимаю, появится под закрытие с какой-то судьбоносной речью..........
    tochilshik
    ад какой то.Киркоров,талибы,Захарова.бал сатаны.
    Kot Piter
    "Хабалка" отметилась? Не удивлён. =)))
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