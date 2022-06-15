Талибы*, Дуняша и разгневанная Маша. Как прошел первый день ПМЭФ-2022

В Петербурге стартовал ПМЭФ-2022. Вместо Меркель и Макрона — талибы*, пышногрудая робот-кассир Дуняша и танцующая сода из Башкортостана. Главный инвестор — Филипп Киркоров. Есть на ПМЭФ дорого. Из музыки — сказитель Джангарчи из Калмыкии. Не обошлось и без конфликтов. Представитель российского МИД Мария Захарова повздорила с журналистом CNN. Что и говорить: «Новый мир — новые возможности». Форум проходит в Петербурге с 15 по 18 июня. 17 июня в пленарном заседании примет участие президент России Владимир Путин.
*Движение «Талибан» признано террористическим решение Верховного суда РФ от 14.02.2003 г.