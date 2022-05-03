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    Ветер в Петербурге не только бедокурил, но и создавал красивое. Посмотрите, как серферы покоряют волны

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    Сильный ветер успел похулиганить в Петербурге, но кое-кому он даже помог. Корреспондент «Фонтанки» 3 мая увидел, как в Финском заливе катаются серферы.

    В черте города порывы создавали водяную завесу на фонтанах, резвился ветер и с флагами — российский практически завязал в узел. Горожане морщились и прятали лица, пыль сопровождала гуляющих весь день.

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    На заливе, ожидаемо, поднялись волны. И на воде показался довольно редкий в широтах Петербурга «зверь» — серферы.

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    Заснял любителей этого вида спорта фотограф «Фонтанки» в Солнечном. Серферы боролись со стихией в условиях коротких волн, как могли.

    Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

    Ветер также указал коммунальщикам на плохо прикрученные и прибитые предметы — во время непогоды в Петербурге падали дорожные знаки и украшения ко Дню Победы.

    © Фонтанка.Ру

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