Ветер в Петербурге не только бедокурил, но и создавал красивое. Посмотрите, как серферы покоряют волны

Сильный ветер успел похулиганить в Петербурге, но кое-кому он даже помог. Корреспондент «Фонтанки» 3 мая увидел, как в Финском заливе катаются серферы.
В черте города порывы создавали водяную завесу на фонтанах, резвился ветер и с флагами — российский практически завязал в узел. Горожане морщились и прятали лица, пыль сопровождала гуляющих весь день.
На заливе, ожидаемо, поднялись волны. И на воде показался довольно редкий в широтах Петербурга «зверь» — серферы.
Заснял любителей этого вида спорта фотограф «Фонтанки» в Солнечном. Серферы боролись со стихией в условиях коротких волн, как могли.
Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Ветер также указал коммунальщикам на плохо прикрученные и прибитые предметы — во время непогоды в Петербурге падали дорожные знаки и украшения ко Дню Победы.