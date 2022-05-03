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    В Петербурге разгулялся ветер. Он роняет дорожные знаки и украшения ко Дню Победы

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    6 комментариев

    Как и ожидалось, в Петербурге заметно усилился ветер — он уже успел навести кое-где беспорядок. Корреспонденты «Фонтанки» днем 3 мая делятся результатами «фотоохоты».

    Около Певческого моста порывы ветра уронили два дорожных знака. Досталось и украшениям ко Дню Победы: полотна рвутся, а на Измайловском проспекте в неожиданных местах оказались диски с изображениями орденов Отечественной войны. Раньше они висели над дорогой, а теперь один лежит на проезжей части, а другой застрял между домом и водосточной трубой.

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    Одному из авторов снимков даже довелось поучаствовать в погоне за лайковой перчаткой Петра Первого, которая стремительно летела по Дворцовой площади. Справедливость восторжествовала — «императору» вернули пропажу.

    «Фонтанка.ру»

    Напомним, в МЧС предупреждали, что 3 мая в Петербурге ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 7–12 м/с, местами будут порывы до 17 м/с.

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    Комментарии (6)

    Капитан Очевидность2
    "Досталось и украшениям ко Дню Победы"

    Это не ветер, это дыханье Бандеры.
    serzh.ferro
    ветер к ответственности за реабилитацию фашизма!
    Денеб
    Скрепы разлетаются на глазах......
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