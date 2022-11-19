Багровый закат: полная хроника аварии газопровода под Петербургом

Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Многоэтажный хвост пламени, как «око Саурона», вечером в субботу маячил где-то на горизонте Петербурга. Его одинаково эффектно снимали и в Мурино, и на стрелке Васильевского острова. «Фонтанка» свела воедино хронологию техногенной аварии 19 ноября, которая, несмотря на премию за спецэффекты, к счастью, обошлась без жертв и даже каких-то важных последствий.



15:27. Момент начала возгорания на газопроводе известен с точностью до секунды. Супервидовая камера «Фонтанки» у «Авроры» беспристрастно сняла, как огромный всполох пламени поднялся над лесом.



15:29. Читатели «Фонтанки», в отличие от бездушной уличной камеры, не смогли сдержать эмоций. Спустя две минуты редакцию накрыл вал сообщений про «взрыв», «хлопок» и эффектные видео с костром на горизонте и дымовым следом до небес.



«Не взрыв, а такой... рокот. Буквально на глазах произошло. Слышу какой-то грохот, думал, что ли бомбардировщики летят на Запад или что ещё?.. Но недолго — несколько секунд. Потом большое пламя поднялось, мгновенный пожар», — делились с нами очевидцы.



Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





16:03. Версий было много. От газозаправочной станции до мусорного полигона. Но официально выступил глава Ленобласти Александр Дрозденко, который расставил точки над i.

«Пожарные и спасатели ликвидируют пожар, возникший в результате разгерметизации газопровода между Бернгардовкой и Ковалево. Угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет. Причины происшествия устанавливаются», — написал он в своём Telegram-канале.



16:31. ⚡️⚡️На место горения газопровода выехали следователи и криминалисты СУ СК России по Ленинградской области. По факту горения газопровода организовали доследственную проверку по ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

16:43. Федеральный канал МЧС подтвердил слова о разгерметизации «объекта с последующим возгоранием» и добавил, что информация о пострадавших не поступала, и подтвердил, что угрозы для населения нет.

16:47 Обитатели Бернгардовки рассказывают, каким они увидели этот пожар. Общее ощущение — именно взрыва не было. Был громкий глухой гул, дребезжали окна. Ну и огромный столб огня.

17:42. В комитете по ТЭК Ленобласти сообщили, что из-за возгорания газопровода пришлось отключить ГРС Восточная. К ней были подключены населённые пункты, прилегающие к городу Всеволожску. Котельные переводятся на резервный вид топлива. Есть вероятность отключения частного сектора.



читатели «Фонтанки»

18:02. Дрозденко уточнил, что в течение часа шесть ГРС, отключенных из-за пожара на газопроводе, будут переведены на резервную нитку снабжения. После этого газовые службы в течение 4 часов готовы восстановить подачу газа в частный сектор Всеволожского района.

18:06. Комитет по энергетике Петербурга сообщил, что, в связи с возгоранием на газопроводе высокого давления «Белоусово-Ленинград», Северная ТЭЦ, обеспечивающая тепловой энергией северные части Выборгского и Калининского районов Петербурга, перешла на питание от резервного газопровода. Ранее сообщалось об отключении на станции части оборудования. «Остальные котельные города работают в штатном режиме. Инцидент не повлиял на теплоснабжение».

18:20 Движение электричек поменялось из-за пожара на газопроводе во Всеволожском районе Ленобласти. «Для ликвидации пожара в 100 метрах от полосы отвода на перегоне «Мельничный Ручей — Ржевка» поднят пожарный поезд со станции Санкт-Петербург — Финляндский», — рассказали там. Задержка пригородных поездов на направлении «Всеволожск — Мельничный Ручей» составляет до 20 минут.

18:31. МЧС России сообщило, что открытое горение ликвидировано. А наш видеооператор снял последние всполохи пламени до того, как лес погрузился в первозданную темноту.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Уже после ликвидации пожара редакция получила официальный пресс-релиз «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»:

«Во Всеволожском районе Ленинградской области ориентировочно на 782-м км произошел разрыв магистрального газопровода «Белоусово — Ленинград» с возгоранием. Пострадавших нет. Участок был оперативно отключен. Аварийная бригада ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» была направлена к месту разрыва, ведется подготовка к восстановительным работам. Завершается переключение потребителей на газоснабжение от других газопроводов».



Предыстория взрывов

Сегодняшний взрыв на газопроводе в Ленобласти не исключителен. Похожее происходило в Волховском районе в декабре 2008 года на ответвлении магистрального трубопровода на Петрозаводск, расположенном между Волховом и деревней Бережки. Тогда никто не пострадал.

В январе того же года случилась авария на магистральном газопроводе в Тосненском районе. В местном МЧС тогда сообщали, что инцидент имел место вблизи совхоза «Восход» у поселка Трубников Бор. Очевидцы слышали звук взрыва. Он сопровождался возгоранием, пламя охватило порядка 150 «квадратов».

А вот в конце июля 2007 года взрыв прогремел на участке магистрального газопровода повышенного давления на территории все того же Всеволожского района. В промышленных зданиях выбило окна, а вокруг места происшествия, недалеко от Северной ТЭЦ, воспламенился лес и торф на площади около одного гектара.



В сентябре 2000-го случился прорыв международного газопровода «Ямал — Финляндия» между Волховом и Пикалево, в 10 километрах от Пикалевской газокомпрессорной станции. Сообщалось, что из строя вышла вторая «нитка» газопровода. Тяжких последствий аварии удалось избежать: не было зафиксировано ни взрыва, ни воспламенения.

Илья Казаков, Юлия Копыльцова, «Фонтанка.ру»

