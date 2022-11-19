«Мы аж присели — гул такой…». Что о взрыве газопровода под Бернгардовкой говорят ее обитатели

Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





В субботу днем сильно полыхнуло примерно в 4–5 км от КАД. Весь север города наблюдал огромный столб пламени. Жители малюсенькой Бернгардовки первыми рассказали, что они увидели совсем близко к себе.

В Петербурге с полудня и так бухало и гремело — это ЗВО праздновал День ракетных войск и артиллерии. Чуть попривыкнув к грохоту в центре, петербуржцы сперва не обратили внимания на новый не взрыв, а, скорее, гул на севере города. Только выглянув в окно, они увидели адский столб пламени. В последнее время такое видят жители совсем других широт. У нас же это откровенный шок. Единственное разумное объяснение — авария газовой трубы. Такое иногда бывает и выглядит более чем впечатляюще. Огромный столб огня был уверенно виден даже от «Авроры».



читатель «Фонтанки»

читатель «Фонтанки»

Пока официальные спикеры «Газпрома» брали паузу на уточнение информации, обитатели Бернгардовки наблюдали все это буквально у себя под боком. Слава богу, полыхнуло далеко в лесу. По предварительной информации, жилые строения не задеты. В том, что это происшествие связано с аварией на газопроводе, никто в поселке не сомневается.

Об этом уверенно сказал и сторож местного СНТ, и сотрудники единственного там торгового центра.

Работники шиномонтажа на 14 км Дороги жизни уверенно отрицают какой-либо взрыв. «Был гул, но на взрывы совсем не похоже. Если смотреть в огород, на костер с 20 метров — примерно такие ощущения», — описывают шиномонтажники.



«В просеке стояли трубы и коробки газовые, большие желтые. Дома никакие не горят, это все брехня. Это в лесу, в просеке, газораспределительные коробки. Звук был похож на три бомбардировщика. Я выбежала, а потом смотрю — пламя все выше и выше. С большой скоростью. Просека горела. Сейчас уже газ перекрыли, шума такого нет, но лес-то горит. Там скорость такая пламени была. Был шум продолжительное время, пока не закрыли. Приехали газовые службы, они рванули сразу на улицу Лесную, видимо, там перекрывается у них», — рассказала «Фонтанке» сотрудница железнодорожных касс местной станции.



Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Работница ювелирной мастерской также ничего похожего на взрывы не слышала, «Вышла из магазина — увидела дым за домами, в районе ж/д станции в лесополосе, паники вокруг нет», — рассказывает она.

«Взорвался газопровод в лесу. До домов не дойдет, но отсюда видно, конечно, — добавляет другая работница ТЦ. — Пламя еще есть. Но чтобы оно куда-то пошло, такого нет. Пожарные вокруг — три машины, три скорые и полицейские машины я насчитала. Взрыв был очень сильный. Мы аж присели. Гул такой. Приехали пожарные, и гул начал стихать. Все произошло после трех часов, в начале четвертого. Продолжалось 5–10 минут».



В местном придорожном кафе также наблюдали всю картину. У себя в окне они видят дым над лесополосой, позиционируют его «где-то за ж/д или около неё ориентировочно, в сторону Ковалёво».

«Ну, где-то недалеко от железной дороги, вроде там стоит газораспределительная станция. Дым над деревьями, языки пламени может сантиметра на два сейчас вылезают. Уже меньше стали, похоже, на спад идёт».

Сам сотрудник кафе, пообщавшийся с «Фонтанкой», подтверждает, что взрывов не слышал: «Был гул некоторое время, «монотонная вибрация», если к окну руку приложить, то ещё минут 30 назад чувствовалась вибрация, но пол, дом не тряслись».



Сотрудник местной бани услышал гул, «будто бомбардировщики летят, а потом полыхнуло», примерно в 15:25. «Не взрыв, а такой... рокот. Буквально на глазах произошло. Слышу какой-то грохот, думал, что ли бомбардировщики летят на Запад или что ещё?.. Но недолго — несколько секунд. Потом большое пламя поднялось, мгновенный пожар. Сейчас там ещё горит, между деревьями виднеется огонь. Но нет такого рокота. Видимо, давление упало», — рассказал банщик. Тем временем, на место аварии уже выехали все обязательные в таких случаях службы. «Произошла разгерметизация с последующим возгоранием. По предварительной информации, пострадавших нет. Угроза для населения отсутствует», — отчиталось региональное МЧС. Местные власти говорят и о последствиях. «Давление на магистральном газопроводе снижено. ТЭЦ Всеволожска переведена на мазут для обеспечения бесперебойной подачи тепла», — сообщается в официальном канале губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.

Сегодняшний взрыв на газопроводе в Ленобласти не исключителен. Похожее происходило в Волховском районе в декабре 2008 года на ответвлении магистрального трубопровода на Петрозаводск, расположенного между Волховом и деревней Бережки. Тогда никто не пострадал. В январе того же года случилась авария на магистральном газопроводе в Тосненском районе. В местном МЧС тогда сообщали, что инцидент имел место вблизи совхоза «Восход» у поселка Трубников Бор. Очевидцы слышали звук взрыва. Он сопровождался возгоранием, пламя охватило порядка 150 «квадратов». А вот в конце июля 2007 года взрыв прогремел на участке магистрального газопровода повышенного давления на территории Всеволожского района. В промышленных зданиях выбило окна, а вокруг места происшествия, недалеко от Северной ТЭЦ, воспламенился лес и торф на площади около одного гектара.

В сентябре 2000-го случился прорыв международного газопровода «Ямал — Финляндия» между Волховом и Пикалево, в 10 километрах от Пикалевской газокомпрессорной станции. Сообщалось, что из строя вышла вторая «нитка» газопровода. Тяжких последствий аварии удалось избежать: не было зафиксировано ни взрыва, ни воспламенения.