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    ТЕМА ДНЯ

    Авария на газопроводе в пригороде СПб

    На Северной ТЭЦ отключилась часть оборудования после пожара на газопроводе под Всеволожском

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    На Северной ТЭЦ отключилась часть генерирующего оборудования из-за аварии на газопроводе под Всеволожском. Из-за этого частично снижена температура теплоносителя. Теплоэлектростанцию перевели на мазут. Об этом сообщает издание 47news.ru.

    Как рассказали в ТГК-1, Северная ТЭЦ обеспечивает электричеством и теплом промышленные предприятия, жилые и общественные здания в северной части Выборгского и Калининского районов Петербурга, а также Новое Девяткино и Мурино Всеволожского района Ленобласти. 47news отмечает, что более 800 тысяч человек получают тепло от Северной ТЭЦ.

    «По предварительным данным, произошел прорыв на газопроводе высокого давления «Белоусово — Ленинград» компании «Газпром Трансгаз», который питает Северную ТЭЦ», — сказано в публикации.

    Ведутся работы по возврату оборудования Северной ТЭЦ к нормальной работе. Идет переключение на резервный газопровод.

    В МЧС РФ рассказали, что на газопроводе произошла разгерметизация с последующим возгоранием. В настоящее время пожар ликвидируют.

    «Информация о пострадавших не поступала. Угрозы для населения нет», — добавили в МЧС.

    Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, на территории Всеволожского района Ленинградской области между Бернгардовкой и Ковалево спасатели ликвидируют пожар, который возник из-за взрыва на газопроводе.

    На место происшествия выехали следователи и криминалисты, сообщил СК РФ.

    О ЧП рассказали читатели «Фонтанки», которые заметили возгорание из самых разных мест. Фотографии и видео можно посмотреть тут.

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