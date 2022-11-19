На Северной ТЭЦ отключилась часть оборудования после пожара на газопроводе под Всеволожском

На Северной ТЭЦ отключилась часть генерирующего оборудования из-за аварии на газопроводе под Всеволожском. Из-за этого частично снижена температура теплоносителя. Теплоэлектростанцию перевели на мазут. Об этом сообщает издание 47news.ru.

Как рассказали в ТГК-1, Северная ТЭЦ обеспечивает электричеством и теплом промышленные предприятия, жилые и общественные здания в северной части Выборгского и Калининского районов Петербурга, а также Новое Девяткино и Мурино Всеволожского района Ленобласти. 47news отмечает, что более 800 тысяч человек получают тепло от Северной ТЭЦ.