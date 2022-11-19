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    Огромный взрыв газа в северных пригородах СПб

    Огромный столб пламени под Всеволожском — взрыв на газопроводе

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    На территории Всеволожского района Ленинградской области между Бернгардовкой и Ковалево спасатели ликвидируют пожар, который возник из-за взрыва на газопроводе. Об этом 19 ноября рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.

    Читатель «Фонтанки.ру» Виталий

    «Угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет», — сообщил глава региона.

    Причины взрыва устанавливаются.

    Как уточняет издание 47news, звонки в экстренные службы начали поступать около половины четвертого и продолжаются до сих пор. Пожарные подразделения выехали на Рябовское шоссе.

    О ЧП рассказали читатели «Фонтанки», которые заметили возгорание из самых разных мест. Фотографии и видео можно посмотреть тут.

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