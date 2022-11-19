Огромный столб пламени под Всеволожском — взрыв на газопроводе

На территории Всеволожского района Ленинградской области между Бернгардовкой и Ковалево спасатели ликвидируют пожар, который возник из-за взрыва на газопроводе. Об этом 19 ноября рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.
Читатель «Фонтанки.ру» Виталий
«Угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет», — сообщил глава региона.
Причины взрыва устанавливаются.
Как уточняет издание 47news, звонки в экстренные службы начали поступать около половины четвертого и продолжаются до сих пор. Пожарные подразделения выехали на Рябовское шоссе.
О ЧП рассказали читатели «Фонтанки», которые заметили возгорание из самых разных мест. Фотографии и видео можно посмотреть тут.