Петербургская ТЭЦ перешла на резервный газопровод после возгорания в Ленобласти

Северная ТЭЦ переключилась на резервный газопровод после аварии, сообщили в комитете по энергетике Петербурга.



«В связи с возгоранием на газопроводе высокого давления «Белоусово-Ленинград» Северная ТЭЦ, обеспечивающая тепловой энергией северные части Выборгского и Калининского районов Санкт-Петербурга, переведена на питание от резервного газопровода», — сообщили вечером 19 ноября в комитете.

Остальные котельные Петербурга работают в штатном режиме. В комитете заверили, что инцидент не повлиял на теплоснабжение города.