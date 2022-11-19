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    ТЕМА ДНЯ

    Авария на газопроводе в пригороде СПб

    Петербургская ТЭЦ перешла на резервный газопровод после возгорания в Ленобласти

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    Северная ТЭЦ переключилась на резервный газопровод после аварии, сообщили в комитете по энергетике Петербурга.

    «В связи с возгоранием на газопроводе высокого давления «Белоусово-Ленинград» Северная ТЭЦ, обеспечивающая тепловой энергией северные части Выборгского и Калининского районов Санкт-Петербурга, переведена на питание от резервного газопровода», — сообщили вечером 19 ноября в комитете.

    Остальные котельные Петербурга работают в штатном режиме. В комитете заверили, что инцидент не повлиял на теплоснабжение города.

    Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что на территории Всеволожского района Ленинградской области возник пожар из-за взрыва на газопроводе. Первыми о ЧП рассказали читатели «Фонтанки», которые увидели зарево со всех концов города. Фотографии и видео можно посмотреть здесь.

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