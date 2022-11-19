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    Авария на газопроводе в пригороде СПб

    Пожар на газопроводе в Ленобласти повлиял на движение электричек

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    Движение электричек поменялось из-за пожара на газопроводе во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом «Фонтанке» 19 ноября сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

    «Для ликвидации пожара в 100 метрах от полосы отвода на перегоне «Мельничный Ручей — Ржевка» поднят пожарный поезд со станции «Санкт-Петербург — Финляндский», — рассказали там.

    Задержка пригородных поездов на направлении «Всеволожск — Мельничный Ручей» составляет до 20 минут.

    «Фонтанка» писала, что на газопроводе во Всеволожском районе Ленобласти произошла разгерметизация с последующим возгоранием. В МЧС сообщали, что информация о пострадавших не поступала. По последним данным, открытое горение там уже ликвидировано.

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