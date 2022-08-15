Последний день IKEA. Как прошел финал распродажи для россиян

Компания IKEA завершила онлайн-распродажу. С 15 августа ретейлер перестанет что-либо продавать в России. Посетить магазин будет иметь смысл лишь с тем, чтобы забрать уже заказанные покупки.
В ТЦ «Мега Дыбенко» днем 15 августа было уже привычно тихо. В одной части IKEA выдавали предметы, заказанные через интернет. Очереди не было. В другой продавали полезные мелочи: кружки, кастрюли, салфетницы, банки и прочее. Там выстроилась небольшая вереница людей, но ждать приходилось недолго.
По словам одной из собеседниц «Фонтанки», часть товаров во время онлайн-распродажи приобрести не удалось. Кроме того, возникли проблемы с работой сайта.
«Не всё смогла заказать. Чего-то не было здесь, в IKEA Дыбенко, пришлось оформлять с самовывозом на севере. Завтра мне в IKEA Парнас ехать. Проблемы с сайтом также были — грузилось не всё. Печали по поводу того, что фирма уходит, нет. Ушли они — придут другие», — рассказала «Фонтанке» одна из покупательниц.
Даже в последний день распродажи сайт IKEA так и не заработал в полную силу. Из-за большого наплыва клиентов (по крайней мере, так говорят в самой компании) сайт помещал посетителей в электронную очередь. Часа ждать на сей раз не пришлось: время загрузки под конец составляло лишь пару минут.
Дефицита, судя по онлайн-магазину ИКЕА, не было: товара на складе оказалось достаточно и к концу распродажи. В доступе оказалась и знаменитая акула Блохэй (впрочем, ее уже импортозаместили). Раскупили россияне лишь бестселлеры в отельных категориях, но и им нашлась альтернатива.
Покупателям и за несколько часов до конца распродажи предлагали как доставку, так и самовывоз. В отдельных случаях сайт предлагал доставить товар, но спустя несколько минут та же опция оказывалась невозможной: пользователям предлагали выбрать магазин для самовывоза.
В качестве ближайших возможных дат доставки до квартиры при покупке называли числа в первой половине сентября. Но и самовывоз не гарантировал экономии времени: забрать товар в некоторых пунктах выдачи покупатели смогут лишь в конце сентября.
Распродажа «ИКЕА» началась в июле с опозданием: сайт компании не смог справиться с наплывом посетителей. Многие покупатели столкнулись с трудностями: несмотря на списанные деньги, заказы не оформлялись, а вернуть средства не получалось.