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    Последний день IKEA. Как прошел финал распродажи для россиян

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    5 комментариев

    Компания IKEA завершила онлайн-распродажу. С 15 августа ретейлер перестанет что-либо продавать в России. Посетить магазин будет иметь смысл лишь с тем, чтобы забрать уже заказанные покупки.

    В ТЦ «Мега Дыбенко» днем 15 августа было уже привычно тихо. В одной части IKEA выдавали предметы, заказанные через интернет. Очереди не было. В другой продавали полезные мелочи: кружки, кастрюли, салфетницы, банки и прочее. Там выстроилась небольшая вереница людей, но ждать приходилось недолго.

    По словам одной из собеседниц «Фонтанки», часть товаров во время онлайн-распродажи приобрести не удалось. Кроме того, возникли проблемы с работой сайта.

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    «Не всё смогла заказать. Чего-то не было здесь, в IKEA Дыбенко, пришлось оформлять с самовывозом на севере. Завтра мне в IKEA Парнас ехать. Проблемы с сайтом также были — грузилось не всё. Печали по поводу того, что фирма уходит, нет. Ушли они — придут другие», — рассказала «Фонтанке» одна из покупательниц.

    Даже в последний день распродажи сайт IKEA так и не заработал в полную силу. Из-за большого наплыва клиентов (по крайней мере, так говорят в самой компании) сайт помещал посетителей в электронную очередь. Часа ждать на сей раз не пришлось: время загрузки под конец составляло лишь пару минут.

    Дефицита, судя по онлайн-магазину ИКЕА, не было: товара на складе оказалось достаточно и к концу распродажи. В доступе оказалась и знаменитая акула Блохэй (впрочем, ее уже импортозаместили). Раскупили россияне лишь бестселлеры в отельных категориях, но и им нашлась альтернатива.

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    Покупателям и за несколько часов до конца распродажи предлагали как доставку, так и самовывоз. В отдельных случаях сайт предлагал доставить товар, но спустя несколько минут та же опция оказывалась невозможной: пользователям предлагали выбрать магазин для самовывоза.

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    В качестве ближайших возможных дат доставки до квартиры при покупке называли числа в первой половине сентября. Но и самовывоз не гарантировал экономии времени: забрать товар в некоторых пунктах выдачи покупатели смогут лишь в конце сентября.

    Распродажа «ИКЕА» началась в июле с опозданием: сайт компании не смог справиться с наплывом посетителей. Многие покупатели столкнулись с трудностями: несмотря на списанные деньги, заказы не оформлялись, а вернуть средства не получалось.

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    Комментарии 5

    Matraskin15 Авг 2022 в 21:12
    скатертью дорога.....
    +1−0
    27595176515 Авг 2022 в 20:43
    Интересно, а как идут продажи у тех, кто на Avito продаёт товары IKEA? Бизнес прибыльный оказался? Много желающих купить простыни?
    +0−0
    AGP15 Авг 2022 в 20:31
    Хвала Всевышнему: неужели икееновости закончились?!
    +3−1
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