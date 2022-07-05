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    Импортозамещение Блохэй. Ищем акулу — точно такую же, как у IKEA

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    Пока сайт IKEA лежит пластом по случаю объявленной онлайн-распродажи, «Фонтанка» разбиралась, как соотносится цена и качество аналогов культовой акулы Блохэй в петербургских магазинах.

    Мы решили выяснить — можно ли купить аналог культовой акулы в Петербурге

    Можно, конечно, заказать в Интернете. Но вдруг там не та самая акула, а крокодил какой-нибудь? Судя по отзывам на популярных маркетплейсах, игрушка может прийти с браком и существенно отличаться от опубликованного продавцом фото. Много плюшевых акул и на «Авито». Копию обещают прислать за 1700, а оригинальных акул начали выставлять на продажу по 10, 15 и даже 50 тысяч рублей.

    Свою эталонную «икеевскую» акулу мы купили еще в марте 2021 года за 1499 рублей
    (что по тем временам казалось расточительством и не сулило никакой капитализации)

    С акулой под мышкой корреспонденты «Фонтанки» отправились по магазинам — искать и сравнивать.

    Первый собрат Блохэй нашелся на сувенирном лотке. Размер и пропорции почти совпадают, а вот цвет отличается — у копии спинка темнее. И глаза «уехали» куда-то к плавникам. А жабры, вопреки известной акульей анатомии, и вовсе над плавниками. По геометрии морда больше похожа на кашалота, чем на акулу. Плюш на ощупь почти совпадает, хотя и не такой мохнатый. Стоит аналог 3100 рублей.

    В ближайшем книжном магазине в развале игрушек нашелся еще один вариант. Вдвое меньше оригинала, сшит из «резинового» на ощупь бархата. А еще у это акулы оказались искусственные зубы: производитель поленился кроить отдельные детали для челюстей и просто нанес вышивку там, где должны быть клыки. Стоит 1650 рублей. Ценник, кстати, переклеен, в марте эта акула продавалась за 1350 рублей. Инфляция, однако.

    Еще в двух магазинах продавцы развели руками: акула была, но вся вышла, раскупили.

    Но рынок не стоит на месте. Хитрые производители решили, что котиков любят не меньше, чем акул. И сшили акулу, которая съела котика: усатая зеленоглазая морда торчит прямо из акульей пасти. Стоит это страшноватое комбо от 1650 до 1900 рублей.

    Вывод: даже приблизительная копия «икеевского» хита обойдется вам в магазине в два с лишним раза дороже, чем оригинал. Вдобавок вы рискуете получить акулу с неожиданными модификациями. Если и другие популярные товары IKEA будут замещены так же, как акула Блохэй, нас ждет немало удивительных открытий.

    © Фонтанка.Ру

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